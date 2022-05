Formiche nella dispensa, il metodo del tappo per non farle più avvicinare

Il limone, che può anche essere mescolato all’acqua, deve essere spruzzato nelle stanze e nelle aree in cui sono presenti le formiche.

Come l’aceto, anche il limone è un altro rimedio casalingo che può essere utilizzato per spaventare le formiche in casa. Infatti anche il limone è un altro degli odori che le formiche non sopportano.

Menta piperita

Quest’erba ha un aroma molto caratteristico che può essere utilizzato anche per respingere le formiche. Pertanto, è sufficiente posizionare alcune foglie di menta vicino agli ingressi di casa o alle zone della cucina o ai tavoli da pranzo, dove questi insetti sono soliti comparire.

Chicchi di caffè

Infine, collocare una bustina di chicchi di caffè nei luoghi in cui è probabile che le formiche compaiano è un altro rimedio casalingo perfetto per spaventare le formiche, poiché questo è un altro degli odori che non sopportano.

Tappi per scacciare le formiche

In questo caso, il sistema dei tappi è assolutamente perfetto: consiste nel posizionare un’insospettabile trucchetto in un punto chiave della casa, in modo da eliminare il problema dell’ingresso delle formiche.

Per realizzarlo basterà dotarsi di diversi tappi plastica, di quelli che solitamente chiudono le bottiglie e posizionare al loro interno un mix di zucchero e bicarbonato. In seguito i tappi andranno in alcuni angoli strategici, come l’angolo di un balcone o una porta esterna.

Questa combinazione di elementi in principio attirerà per la presenza di zucchero, ma una volta nel tappo a causa del bicarbonato, le formiche perderanno il loro equilibrio allontanandole in maniera definitiva.