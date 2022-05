Crostata al limone, appena sentiranno l’odore troverai tutti in cucina | Che bontà

Iniziamo la nostra composizione della crostata al limone mettendo sul piano da lavoro la farina setacciata, dando la classica forma a fontana. Uniamo ora il burro freddo di frigorifero, lo zucchero, l’estratto di vaniglia, i tuorli d’uovo e un po’ si sale.

Iniziamo a lavorare in modo energico gli ingredienti con le mani, fino a farne un panetto omogeneo. Una volta pronto, dobbiamo metterlo a riposare avvolto nella pellicola trasparente per circa 40 minuti in frigorifero.

Nel frattempo ci occupiamo della preparazione della crema, mettendo sul fuoco un pentolino in cui avremo versato il latte e la buccia del limone. In un’altra casseruola a fuoco spento inseriamo lo zucchero e i tuorli d’uovo e iniziamo ad amalgamare gli ingredienti con la frusta manuale.

Preparazione crema della crostata al limone

A questo punto uniamo l’amido di mais e ne facciamo una crema che verseremo filtrata, per eliminare la buccia del limone, nel latte caldo.

Accendiamo il fornello e amalgamiamo il tutto portando a sobbollire quindi, continuando a girare con la frusta, uniamo il succo di limone.

Una volta ottenuta la consistenza desiderata, versiamo gli ingredienti in una capiente ciotola e ricopriamo con della pellicola trasparente e lasciamo raffreddare.

Una volta pronte, passiamo a stendere con un mattarello la pasta frolla su un piano di lavoro infarinato. Stendiamo la frolla fino a farla arrivare ad uno spessore di 4 o 5 millimetri.

Ora prendiamo una tortiera di 24 centimetri, che deve essere imburrata e infarinata. Una volta stesa la frolla, va tagliata la parte in eccesso che verrà utilizzata in seguito.

Con una forchetta buchiamo il fondo della frolla e uniamo a questo punto la crema messa da parte. Livelliamo la crema con una spatola e con la frolla restante ne facciamo delle strisce, con le quali sarà decorata la crostata al limone.

Con un pennello da cucina spennelliamo il tuorlo d’uovo per stenderla su tutta la superficie della frolla.

Siamo pronti per mettere a cottura la crostata al limone nel forno statico, che avremo preriscaldato, per circa 45 minuti a 180° gradi.

Se il forno è ventilato oppure in un forno ventilato il tempo sarà lo stesso ma con il forno preriscaldato a 170° gradi.