“Buttata fuori dal palazzo”, Camilla Parker rovinata: ciò che ha fatto è imperdonabile

Camilla Parker, problemi per la duchessa di Cornovaglia. La moglie di Carlo d’Inghilterra “buttata fuori dal palazzo”. Ciò che ha fatto è imperdonabile, lo smacco alla Regina Elisabetta e alla Royal Family l’ha messa nei guai.

Camilla Parker, questa volta rischia di perdere tutto, il marito e anche il trono: “sbattuta fuori da palazzo reale”. Il gesto che ha fatto è imperdonabile.

Camilla Parker nell’occhio del ciclone

La duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker, di nuovo al centro dell’attenzione. La moglie del futuro erede al trono d’Inghilterra, il Principe Carlo, ha commesso un gesto imperdonabile che potrebbe costarle caro: la Parker è rovinata, rischia di perdere tutto, non soltanto l’amore del marito ma anche il trono d’Inghilterra.

Carlo e Camilla sono marito e moglie dal 2005. La Parker è sempre stata l’amante segreta di Carlo, colei che ha messo in discussione il matrimonio del principe del Galles e della compianta Lady Spencer.

Sebbene non sia tra le reali più amate della Royal Family, la Regina, in un discorso pubblico tenuto qualche mese fa a Londra, ha chiesto ai suoi sudditi di portare rispetto a Camilla che un giorno, quando Carlo salirà sul trono di Inghilterra, sarà nominata Regina consorte prendendo dunque il suo posto.

Tuttavia nasce ora un punto di domanda: Camilla diventerà mai Regina d’Inghilterra? il Principe Carlo potrebbe voler divorziare da lei: il gesto che ha fatto è imperdonabile, la duchessa “sbattuta fuori dal palazzo”.

La duchessa di Cornovaglia rischia di perdere tutto

Carlo e Camilla sono ai ferri corti? Fonti vicine alla famiglia reale mormorano che tra i duchi di Cornovaglia ci sia tensione e la colpa sarebbe tutta da attribuire a Camilla. A quanto pare, la duchessa è caduta in una vecchia e malsana abitudine, quella dell’alcolismo.

Più volte i tabloid inglesi hanno sottolineato questo problema della duchessa che si pensava fosse ormai superato ma a quanto pare non è così. Camilla è stata colta più volte in flagrante, anche dal suo stesso consorte, ad esagerare con gli alcolici girando per il palazzo reale persino ubriaca.

Ma non è tutto. Addirittura, in un’occasione verificatasi qualche tempo fa, pare che, completamente ubriaca, abbia ‘aggredito’ la Regina Elisabetta tirandole addosso un bicchiere di vino rosso. Rumors questi mai ufficialmente confermati.

Questo e altri episodi accaduti quando la Parker non era lucida e in sé, avrebbero persino spinto il principe Carlo, in una precisa occasione, a sbatterla fuori dal palazzo reale. A parlare di questo gesto estremo compiuto dal figlio di Elisabetta, è il settimanale tedesco Frau Aktuell.

Insomma, la duchessa di Cornovaglia starebbe perdendo completamente la ragione e questo suo problema con l’alcolismo avrebbe portato in riflessione il principe Carlo che si mormora abbia chiesto aiuto alla Regina per decidere il da farsi: il futuro erede al trono di Inghilterra ha forse intenzione di divorziare dalla sua attuale consorte?

Se così dovesse essere, Camilla perderebbe non soltanto l’amore del suo principe ma anche la possibilità di sedere sul trono di Inghilterra. Carlo è confuso. In una conversazione privata tenuta con la monarca avrebbe espresso alla madre tutte le sue perplessità, dubbi e preoccupazioni di continuare il matrimonio con Camilla.