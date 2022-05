Belen Rodriguez, che botta: rimpiazzata con la famosa collega | L’ha già dimenticata

Belen Rodriguez rimpiazzata con una donna famosissima, lui l’ha già dimenticata. La lei in questione è una collega della conduttrice argentina, giovane e soprattutto bellissima. Ecco di chi si tratta.

Ormai non si smette di parlare di Belen Rodriguez. La conduttrice delle Iene è sempre la protagonista indiscussa di gossip e pettegolezzi. A far discutere non è la sua vita professionale ma piuttosto quella privata.

La famiglia argentina composta da papà Gustavo e Jeremias Rodriguez che ormai sono diventati personaggi pubblici, soprattutto a seguito della partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, e Cecilia Rodriguez e Belen che popolari lo erano già da prima, hanno ormai ‘monopolizzato’ il mondo dello spettacolo italiano con scoop e notizie clamorose che li riguardano.

Belen è sempre stata nell’occhio del ciclone per la sua vita sentimentale. Proprio di recente si è parlato di un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. La bella argentina è sempre stata in coppia con uomini belli e famosi.

Proprio ora che sembrava aver trovato la felicità, arriva una notizia che la scuote: la conduttrice delle Iene è stata sostituita, rimpiazzata con una collega famosa. Ecco di chi si tratta.

Chi è la famosa collega che ha conquistato il cuore di lui

Belen Rodriguez rimpiazzata con un’altra donna. La lei in questione è super famosa, giovane e bellissima: il suo nome è Alessia Tedeschi. Attenzione però! A iniziare una nuova relazione sentimentale non è Stefano De Martino ma il suo ex fidanzato Andrea Iannone.

A lanciare lo scoop è la gossippara Deianira Marzano che attraverso il suo profilo Instagram ha affermato di aver saputo che Alessia Tedeschi si trova in Svizzera, ospite proprio di Iannone.

I due avrebbero iniziato dunque una relazione sentimentale. Eppure, solo qualche mese fa, l’ex di Belen aveva dichiarato a Silvia Toffanin di essere single e di stare bene da solo, ma si sa, tutto può cambiare all’improvviso: il suo cuore ora sembra che sia pronto ad accogliere Alessia.

Belen e Andrea sono stati insieme all’incirca un anno. I due si sono conosciuti nel periodo in cui la conduttrice delle Iene si stava separando da Stefano De Martino. Nonostante la loro relazione sia naufragata, sono rimasti in ottimi rapporti.

Lo sportivo ha sempre espresso belle parole nei confronti della Rodriguez dichiarando in più occasioni che ancora oggi le vuole tantissimo bene. Che cosa sappiamo invece di Alessia Tedeschi?

La Tedeschi è una modella e attrice italiana, ex fidanzata del calciatore del Napoli Zemaili e ex fiamma anche di Luigi Berlusconi. Nel 2013 si parlò tantissimo di lei per via di un incidente nel quale rischiò seriamente la vita.

Durante una vacanza a Capri, in compagnia anche di Elisabetta Canalis e Marco Dell’Utri, fu travolta dalle eliche di una barca subendo l’asportazione della milza. Oggi Alessia sembra aver ritrovato il sorriso e il merito forse è proprio di Iannone. Si è formata dunque una nuova coppia?