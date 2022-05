Antonino Spinalbese al settimo cielo, è lei la donna che gli ha rubato il cuore | FOTO

Ecco chi è la donna che è riuscita a rubare il cuore dell’ex di Belen Rodriguez, il bellissimo parrucchiere Antonio Spinalbese.

Conosciamo tutti Antonio Spinalbese, l’ex fidanzato di Belén Rodriguez, con il quale la modella argentina ha fatto una figlia, la piccola Luna Mari, nata poco dopo l’inizio della loro relazione.

L’uomo, a quanto pare, avrebbe deciso adesso di riaprire il suo cuore con una donna che glielo ha letteralmente rubato. Una foto testimonia l’accaduto.

L’amore tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese

Come tutti saprete, Belen Rodriguez è tornata ancora una volta con il marito Stefano De Martino, padre del piccolo Santiago, conosciuto negli studi di Amici di Maria de Filippi.

Allora, i due erano impegnati rispettivamente con Fabrizio Corona ed Emma Marrone. Durante la fase serale però i due si sono innamorati e hanno iniziato una storia d’amore durata per anni.

A un certo punto, è arrivata la rottura e da quel momento ognuno si è fatto la propria vita. Poi c’è stato un ritorno di fiamma e un ulteriore rottura, che ha portato all’unione di Belen Rodriguez con Antonio Spinalbese. Anche questa coppia, però, si è distrutta e ha lasciato come frutto la piccola Luna Mari.

Da quel momento Antonio non si è più mostrato in veste romantica al grande pubblico: fino a questo momento, quando Antonio Spinalbese è stato avvistato in compagnia più una bellissima figura, davvero molto importante per lui.

Ecco con chi è stato avvistato

Pochi giorni, fa Antonio Spinalbese ha pubblicato una storia su Instagram, che ha attirato l’attenzione dei fan e che sta facendo il giro del web.

Il parrucchiere è stato avvistato in compagnia di un’altra figura, che non è stata mostrata molto spesso dall’uomo.

Stiamo parlando proprio del frutto dell’amore tra il parrucchiere e la modella argentina: ora avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente della piccola Luna Mari, la dolce figlia della coppia.

Ecco che di seguito vi mostriamo la foto che immortala il bellissimo parrucchiere con la figlia, davvero dolcissima e dallo sguardo profondo e felice.

