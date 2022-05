Alessandra Celentano, la previsione assurda prima della fine | Impossibile quello che è riuscita a dire

La prof di Amici Alessandra Celentano prima della finale di Amici 21, ci aveva visto lungo, facendo una previsione. Vediamo cosa aveva detto qualche tempo fa.

Alessandra Celentano, prof di danza classica, aveva già previsto. Il video con le sue parole è stato condiviso e ricondiviso sui social.

L’Amici 21 di Alessandra Celentano

La maestra Alessandra Celentano è stata senza dubbio, una delle protagoniste anche di questa edizione di Amici. Il talent ideato da Maria De Filippi, si è concluso domenica 15 maggio. Il successo di pubblico è stato, anche stavolta, molto grande.

Gli spettatori sono rimasti incollati agli allenamenti e ai progressi degli allievi per otto mesi consecutivi, in attesa della finale in cui è stato decretato l’atteso vincitore. Il trofeo è stato alzato dal cantante Luigi Stragis.

Michele Esposito, invece, si è aggiudicato il titolo per la categoria danza. Il risultato non era scontato ma sembra che Alessandra Celentano, come si può vedere dal video che sta circolando in rete, avesse già previsto tutto.

I due ragazzi, nella scuola di Amici, hanno fatto uno dei percorsi più belli. Del resto, Luigi è un polistrumentista entrato nel programma grazie a Zerbi che lo ha voluto immediatamente dalla sua parte. Michele è stato voluto, invece, dalla Celentano che ha subito notato il talento del ballerino.

La previsione della maestra

Alessandra Celentano ha fatto delle affermazioni che a qualche giorno dalla finale, sono state profetiche. Tutti sapevano della sua preferenza spassionata per Michele. All’allievo, infatti, ha sempre dedicato parole dolci. Proprio a lui, si è sentita di difenderlo anche quando tutti gli andavano contro.

Del resto, nel corso della finale, Michele ha ricevuto un’importante offerta da un altro ballerino, molto più famoso di lui: Roberto Bolle. Un’offerta alla quale Michele non ha potuto che dire di sì.

Per quanto riguarda Luigi, la maestra ha mostrato di apprezzare il suo essere cantante. Per questo motivo, trovandosi in aula insieme ai due, qualche tempo fa Alessandra Celentano disse loro:

“La mia vittoria io la vedo qui”

riferendosi proprio a Luigi e Michele seduti davanti a lei. Naturalmente, i suoi pensieri, espressi in quel daily, oggi stanno rimbalzando sui social.

Un’altra vittoria per la Celentano è stata quella di essere in coppia con Zerby. I due, infatti, oltre al trofeo, si sono conquistati il beneplacito di una grande fetta di pubblico.