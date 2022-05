A L’Isola dei Famosi può accadere di tutto, nel corso della scorsa puntata del reality di Ilary Blasi abbiamo vissuto dei momenti di puro panico in Honduras. Anche la conduttrice si è allarmata, ma cosa è accaduto? Scopriamolo insieme.

Nel corso della sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi è accaduto l’impensabile. Una scena terrificante e allo stesso tempo bizzarra che ha fatto preoccupare i telespettatori, il pubblico a casa e anche la conduttrice. Tutto ciò è successo dopo la fine di una prova di resistenza, ma non è finita qui: scopriamo di più.

La scena terrificante a L’Isola dei Famosi

Attimi di paura durante la diretta de L’Isola dei Famosi 2022 per un naufrago. Tutto è iniziato durante una prova di resistenza, ovvero quella dell’orologio honduregno. Una sfida molto complessa e per certi versi anche pericolosa.

Soprattutto per Roger che ha affrontato la sfida contro il preparatissimo e atletico Clemente Russo. Quest’ultimo è riuscito a trionfare senza alcun tipo di fatica. Ma il modello brasiliano ha avuto un malore per il grande sforzo. Tantissima preoccupazione per lui, non riusciva nemmeno a parlare per il dolore che stava sopportando.

Nel dettaglio, Balduino ha avuto una distorsione alla caviglia e i medici sono immediatamente intervenuti per soccorrerlo. E’ stato trasportato in elicottero in una clinica per svolgere degli accertamenti. Ma in quello stesso istante è accaduto un altro terribile imprevisto: scopriamo cosa è successo.

“Si sta strozzando” panico a L’Isola dei Famosi | VIDEO

Mentre Roger era accasciato a terra, è accaduto un altro spaventoso episodio che non riguarda uno dei concorrenti, bensì, Alvin. L’inviato de L’Isola dei Famosi si stava strozzando con la saliva.

Una scena davvero surreale, ma non è finita qui. Perché l’uomo ha cominciato a tossire anche nell’ultima puntata, non solo nella diretta del 13 maggio. Un episodio che ha fatto comunque molto divertire la conduttrice, infatti, ha puntualizzato che non è la prima volta che accade:

“Ma ogni volta ti strozzi?”.

Sul web, in tantissimi hanno commentato la vicenda in maniera ironica. Il video dell’inviato che tossisce è diventato virale in pochissimo tempo. Intanto, abbiamo degli aggiornamenti su Roger che sembra riprendersi e a breve potrà tornare ad affrontare le ardue sfide de L’Isola dei Famosi.