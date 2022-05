LDA allarma tutti, l’inaspettato malore dopo Amici: costretto a ‘fermarsi’ | Fan disperati

LDA spaventa tutti. Il figlio di Gigi D’Alessio protagonista di un preoccupante episodio: proprio lui costretto a fermarsi a causa di un malore. I fan sono disperati. Ecco che cosa è successo all’ex concorrente di Amici.

LDA costretto a fermarsi a causa di un malore. Ecco che cosa è successo al figlio di Gigi D’Alessio. I fan sono preoccupati per lui. Il giovane interviene sui social.

LDA preoccupa tutti

Luca D’Alessio, in arte LDA, è il figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. Il giovane cantautore partenopeo si è fatto conoscere per la sua partecipazione all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il talent condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo ha messo in evidenza il talento e la bravura di questo giovane figlio d’arte che ha un mondo dentro che tanto piace agli ascoltatori.

Sebbene non sia arrivato alla finalissima e non sia stato lui ad alzare la coppa dei campioni, ha riscosso ugualmente un successo inaspettato. Già durante l’anno accademico, quando era ancora uno studente della scuola più famosa di Canale 5, LDA rispetto ai suoi compagni ha raggiunto degli obiettivi professionali di tutto rispetto.

I suoi pezzi come, ‘Quello che fa male’, hanno sbancato e quest’ultimo ha ottenuto un disco di platino e anche il disco d’oro, ed ora Luca sta cavalcando l’onda del successo con il suo brano Bandana.

Arrivano però delle notizie che lasciano i fan in uno stato di ansia e preoccupazione: il loro beniamino ha avuto un malore, si è sentito poco bene ed è stato costretto a fermarsi. Ecco che cosa gli è accaduto e come sta adesso.

Il giovane cantautore ha avuto un malore

LDA è ormai il beniamino di tantissimi giovani. Le sue canzoni piacciono tanto e i suoi brani sono tra i più scaricati su Spotify. Il figlio d’arte sta ottenendo un successo davvero inaspettato.

Arrivano però delle notizie che preoccupano i tantissimi seguitori del giovane napoletano: LDA, nelle scorse ore, ha avuto un malore ed è stato costretto a fermarsi. Che cosa gli è successo? E soprattutto, come sta adesso?

Come hanno raccontato alcuni fan del cantante e poi lo stesso ex concorrente di Amici in prima persona, durante il firma copie in uno store in provincia di Napoli, il figlio di Gigi D’Alessio ha avuto un lieve malore ed è stato costretto ad assentarsi per qualche minuto prima di riprendere la sua ospitata.

Attraverso il suo profilo Instagram, il giovane ha voluto condividere con i suoi seguitori quello che gli è successo:

“Mi girava da morire la testa. Chiedo scusa se sono entrato e poi uscito però non ero lucido in quel momento. Sono dovuto uscire, mi girava tantissimo la testa. Poi sono rientrato e sono riuscito a fare la foto con tutti e a firmare tutti i dischi”.

LDA è stato quindi obbligato a fermarsi per 5 minuti così da poter prendere una boccata d’aria fresca. Dunque fortunatamente ora sta bene, è stato solo un momento di malessere causato forse dallo stress o da un eccesso di adrenalina. LDA continua a raggiungere obiettivi grandiosi, le sue canzoni stanno spopolando e il papà Gigi D’Alessio è fiero di lui, suo figlio sta entrando nel mondo della musica da solo e in modo strepitoso.