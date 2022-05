“È malata”, quel terribile male invade Buckingham Palace: tremano i sudditi

Non arrivano buone notizie da Buckingham Palace: proprio lei sta male, la terribile malattia colpisce uno dei membri più importanti della Royal Family. I sudditi tremano, questa volta rischiano di perdere il riferimento della nazione inglese.

Buckingham Palace diventa teatro di cattive notizie. Sono ormai mesi che alcuni dei componenti principali del clan elisabettiano sono protagonisti di eventi poco piacevoli e sereni.

La regina Elisabetta e il suo entourage sono da sempre oggetto di attenzione mediatica per via di eventi familiari che travolgono, talvolta in maniera inaspettata, alcuni componenti di spicco della Royal Family più famosa del mondo.

In un anno così turbolento come il 2021 che si è da poco concluso, Queen Elizabeth ha dovuto affrontare la perdita dell’adorato consorte Filippo e drammi familiari portati alla luce dal suo terzogenito, il duca Andrea di York accusato di molestie sessuali oltre che le continue delusioni del nipote prediletto Harry e della sua consorte Meghan.

La monarca inglese ha da poco compiuto 96 anni ma agli ultimi eventi pubblici a cui ha preso parte non è apparsa in perfetta forma fisica. I problemi di mobilità che da un po’ di tempo stanno intaccando la sua vita, ormai ostacolano il suo ruolo da reggente.

Giunge come un fulmine a ciel sereno una comunicazione ufficiale direttamente da Buckingham Palace. Un messaggio annuncia che la Regina Elisabetta non prenderà parte alla cerimonia di apertura del Parlamento.

Questa è la terza volta che succede in 70 anni di reggenza. La Regina, negli anni passati, aveva saltato questa cerimonia solo per via delle gravidanze. Adesso, invece, la ragione è diversa: Elisabetta non riesce a rimanere in piedi per troppo tempo.

Anche recentemente è apparsa in pubblico appoggiata al suo walking stick, il bastone che lei tanto odia. I medici di Buckingham Palace hanno consigliato alla sovrana di non partecipare a questo evento importante perché la sua salute potrebbe risentirne particolarmente e lei, si legge nel comunicato ufficiale, ha dovuto accettare seppur con riluttanza.

Insomma, fa sapere anche la rivista tedesca Das Neue Blatt, la Regina Elisabetta non sta bene e ultimamente è stata sostituita ad eventi pubblici e ufficiali da Carlo e Camilla ma anche da William e Kate. I sudditi temono che presto dovranno dire addio al punto di riferimento più importante della nazione inglese.