“È incinta”, cicogna in arrivo a casa di Michelle Hunziker? Il VIDEO leva ogni dubbio

Cicogna in arrivo a casa di Michelle Hunziker? Proprio lei “è incinta”. Sui social appare un video che leva ai fan ogni dubbio. Ecco che cosa sta succedendo nella casa della conduttrice svizzera più amata d’Italia.

Bebè a bordo per la famiglia Hunziker? Il video pubblicato sui social fa impazzire il web. I fan sono esterrefatti. I dettagli.

La famiglia Hunziker protagonista del gossip

Sono ormai mesi che la famiglia Hunziker e in particolare Michelle, sono al centro dell’attenzione. La conduttrice svizzera sta facendo tanto parlare di sé per la sua relazione sentimentale con Giovanni Angiolini.

Da quando ha comunicato il 18 gennaio la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi, Michelle ha deciso di ricominciare a vivere dedicandosi alla famiglia e anche a sé stessa.

Spesso sui social, dove è attivissima, si mostra in compagnia delle sue figlie, Sole e Celeste, avute proprio dall’imprenditore di moda Tomaso Trussardi ma anche di Aurora Ramazzotti, la primogenita nata invece dal suo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti.

La famiglia allargata della Hunziker funziona benissimo, si respira amore e gioia nella casa della famosa conduttrice. A proposito di casa Hunziker, arriva una notizia che lascia tutti senza parole: la famiglia potrebbe presto allagarsi! Cicogna in arrivo a casa di Michelle?

Il video social sorprende i fan

Michelle Hunziker è serena e felice come non mai. La conduttrice svizzera, da quando è in coppia con Giovanni Angiolini, è tornata finalmente a sorridere. I due appena una settimana fa sono stati paparazzati a Parigi a concedersi un weekend romantico.

La conduttrice non ha mai nascosto la sua vita privata, ha sempre fatto tutto alla luce del sole e sui social spesso si mostra in compagnia delle figlie che sono la testimonianza più forte di quanto nella sua vita lei abbia tanto amato.

La svizzera è mamma di Sole e Celeste, avute dall’ex marito Tomaso Trussardi e di Aurora Ramazzotti nata invece dal matrimonio con Eros. Ad essere protagonista di un gossip inaspettato è proprio la sua primogenita Aurora.

Molti sui social hanno commentato alcuni scatti pubblicati dalla bella figlia e pensato che Aurora fosse incinta per via di un pancino sospetto. Dal 2017 la figlia di Eros e Michelle fa coppia fissa con Goffredo Cerza, un business analyst che è sempre presente anche sui suoi profili social.

I due si sono conosciuti grazie alla migliore amica di lei, Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele. Sono ormai 5 anni che stanno insieme e si amano alla follia. Ebbene, in alcune immagini pubblicate dalla primogenita di Michelle, qualcuno vedendo delle rotondità sospette, ha gridato immediatamente alla gravidanza.

A togliere ogni dubbio ci ha pensato proprio la diretta interessata che con l’ironia che la contraddistingue, proprio come la sua meravigliosa mamma, ha voluto smentire la gravidanza affermando che non si tratta di un pancino sospetto ma della pancia di una persona a cui piace mangiare!

Insomma, Aurora ha sorpreso il web con una dichiarazione ironica che ha suscitato l’ilarità dei social. Nessuna gravidanza in arrivo, dunque, almeno per il momento per la primogenita di Eros e Michelle che ha espresso però più volte il suo desiderio di allargare presto la famiglia.