“Cicogna in casa reale”, clamoroso scoop: fiocco rosa per Vittoria di Svezia

Scoop clamoroso direttamente dalla Svezia: fiocco rosa per la principessa Vittoria. Ecco che cosa sta succedendo in un’altra famosissima Royal Family.

Vittoria di Svezia può gioire: fiocco rosa nella Royal Family svedese. Arriva uno scoop clamoroso che travolge la principessa ereditaria. Vediamo di che cosa si tratta.

Liete notizie per Vittoria di Svezia

Vittoria Ingrid Alice Desirée, è la principessa di Svezia in lizza per il trono non solo svedese ma anche per quello inglese. La figlia del re Carlo XVI Gustavo di Svezia e di sua moglie, la regina Silvia, è tra le reali più timide e riservate del mondo.

Dopo gli studi in scienze politiche e storia conclusi presso la Yale University, è stata al centro dell’attenzione mediatica per i suoi problemi di salute. Malata di anoressia nervosa, per diversi anni la principessa è stata lontano dalla Svezia.

Ha vissuto per lungo tempo negli Stati Uniti d’America dove ha concluso i suoi studi e ha combattuto contro i disturbi alimentari. A seguito della diagnosi di anoressia nervosa che ha sconvolto la sua vita e quella degli altri reali svedesi, è riuscita, grazie alla psicoterapia, a superare questo terribile ostacolo ed è tornata orgogliosa in Svezia dove oggi è testimonial contro i disturbi alimentari per numerosi eventi e campagne sociali.

Dal 2010 è sposata con Daniel Westling che a seguito del matrimonio ha ottenuto il titolo di Principe e duca di Vastergotland. I due sono genitori di Estelle e Oscar. Giunge però un’altra lieta notizia per Vittoria di Svezia: nuovo fiocco rosa nella casa reale, la famiglia si allarga.

Fiocco rosa per la Royal Family svedese

Arriva uno scoop clamoroso che travolge la principessa ereditaria Vittoria di Svezia. Si mormora che la moglie di Daniel Westling sia in attesa del suo terzo figlio, anzi di una figlia, dovrebbe trattarsi infatti di una bambina.

Per il momento questi sono semplicemente dei rumors alimentati da un pancino sospetto che la principessa ha mostrato nella serata di martedì 17 maggio durante un una cena romantica con il consorte.

Fonti vicine alla famiglia reale svedese hanno affermato che da qualche mese la principessa ereditaria è molto attenta all’alimentazione e anche in occasione degli ultimi eventi mondani ha evitato di brindare con il vino preferendo invece solo acqua, tutti segnali che farebbero pensare insomma ad una gravidanza.

I giornalisti hanno chiesto spiegazioni anche al portavoce della principessa Vittoria ma l’unica risposta che hanno ottenuto è stato un no comment sulla vita personale della futura regina di Svezia.

Non sappiamo dunque se effettivamente Vittoria sia incinta o meno ma lei, oltre a Estelle e Oscar, i figli che ha avuto Daniel Westling ha accolto nella sua famiglia anche un’altra giovane donna: si tratta di Ingrid Alexandra di Norvegia, principessa ereditaria del trono norvegese.

Vittoria è la madrina di battesimo della principessa Ingrid Alexandra. Le due sono legate da un rapporto molto stretto e Ingrid va perfettamente d’accordo con Oscar e in particolare con Estelle nei confronti della quale si comporta da sorella maggiore.

Come riporta il settimanale tedesco Neue Post, Vittoria di Svezia ha già allargato la sua famiglia: Ingrid è per lei una terza figlia e per i suoi figli un’altra sorella.