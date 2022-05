Charlene di Monaco, alla faccia di Alberto! Si ‘consola’ con un 50enne famosissimo | FOTO

Charlene di Monaco ‘dimentica Alberto’. Sapete con chi si ‘consola’ la principessa monegasca? Con un cinquantenne famosissimo, conosciuto in tutto il mondo e soprattutto davvero affascinante.

La principessa di Monaco ‘mette in panchina’ il consorte Alberto II e si lascia andare tra le ‘braccia’ di un famosissimo uomo: lui lo conoscete, è seguitissimo e amato in tutto il mondo.

Charlene di Monaco ‘molla’ Alberto per lui

La principessa Charlene di Monaco è di nuovo nell’occhio del ciclone. Da quando è ritornata alla Rocca dopo un periodo molto complicato che ha messo duramente alla prova non solo lei ma anche gli altri componenti della famiglia Grimaldi, ora sembra che sia pronta ad affrontare di nuovo la vita con il sorriso.

Non è stato un anno semplice il 2021 per la moglie di Alberto II che ha dovuto affrontare dei problemi di salute molto seri che hanno messo a repentaglio la sua vita. La lontananza poi dal Principato e soprattutto dai figli, i gemellini Jacques e Gabriella, non l’ha aiutata sicuramente a riprendersi in un arco temporale breve.

Finalmente la sua salute è migliorata notevolmente, ad essere invece preoccupante è la crisi matrimoniale con il consorte. Da tempo si parla di un divorzio che dovrebbe giungere a breve ma che per il momento è stato rimandato per evitare di macchiare il buon nome della famiglia Grimaldi.

Intanto la Wittstock ‘mette da parte’ il sovrano monegasco e si ‘consola’ con lui, un cinquantenne famosissimo, conosciuto e amato in tutto il mondo.

Chi è il famosissimo che ha ‘conquistato’ il cuore della principessa

Charlene Wittstock mette Alberto in ‘panchina’ e si ‘consola’ con un uomo famosissimo e bellissimo ma soprattutto conosciuto in tutto il mondo: stiamo parlando di Will Smith. Ebbene sì, la moglie del sovrano monegasco dovrà incontrare a breve, il famoso attore hollywoodiano in un evento, quello del Gran Premio di Monaco che si terrà nel Principato dal 26 al 29 maggio.

La star americana è attesissima insieme anche ad altri protagonisti di Hollywood come Patrick Dempsey e consorte e Tom Holland e la sua fidanzata Zendaya. Will Smith non sta attraversando un periodo semplice: proprio come la principessa Charlene sta soffrendo di depressione.

Attualmente si trova in India dove un guru lo starebbe aiutando a imparare a gestire e a controllare nel miglior modo possibile le sue emozioni. Non è la prima volta che Will Smith compie un viaggio del genere. Già nel 2019 si era recato sempre in India per ritrovare sé stesso.

Charlene e Will Smith sono dunque legati da questa malattia che ha colpito entrambi. Durante la sua permanenza in una clinica Svizzera, anche Charlene è stata curata per una forte depressione.

Le terapie, però, nel suo caso hanno avuto effetto: oggi la principessa sta meglio e in Svizzera, che è diventata la sua seconda casa, ha trovato anche dei nuovi amici. Spesso si reca anche da sola per allontanarsi dai pensieri di corte e dedicare un po’ di tempo a sé stessa.