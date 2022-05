By

Antonino Spinalbese, conosciuto per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez. Di lui sappiamo ben poco, perché ha sempre preferito mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Ma avete mai visto sua mamma? E’ una donna meravigliosa.

Antonio Spinalbese è uno degli uomini più chiacchierati del momento, per via della sua vita sentimentale. Lui non solo è stato il compagno della famosa showgirl argentina, Belén Rodríguez. Ma è anche il padre di sua figlia Luna Marì.

Essere genitori è un’emozione bellissima, ma lui prima di essere un papà è un figlio, infatti, è legatissimo a sua mamma. L’avete mai vista? E’ una donna veramente meravigliosa: conosciamola meglio.

Antonino Spinalbese: ecco chi è sua mamma

Antonino Spinalbese, malgrado sia stato con una delle showgirl più note del panorama dello spettacolo italiano, ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

In molti hanno provato a scoprire qualcosa di più sul suo passato, ma in pochi ci sono riusciti. Diverso tempo fa, quando era ancora legato alla bellissima Belen Rodriguez, sua mamma è uscita allo scoperto.

E’ una persona che non ama affatto apparire, infatti, ci sono pochissime foto della madre di Antonino. Dalle immagini che circolano sul web, possiamo notare la clamorosa somiglianza tra la donna e il famoso hair stylist. E’ il momento di saperne di più su di lei: conosciamola meglio.

Tutto sulla mamma di Antonino Spinalbese | FOTO

La mamma di Antonino Spinalbese, non è un personaggio pubblico o del mondo dello spettacolo. Non ama apparire sui social, ma sappiamo che è molto presente nella vita di suo figlio.

Tempo fa, in occasione della festa di compleanno del parrucchiere, Belén Rodríguez condivise alcuni scatti sui social di sua suocera. Dalle immagini, notiamo che lei e suo figlio sono proprio due gocce d’acqua.

La donna è in perfetta forma, giovane, bella e bionda. Inoltre, hanno un legame davvero profondo e speciale. Purtroppo non abbiamo altre informazioni su di lei, non sappiamo neppure il nome, dato che è una persona molto riservata.

Antonino non ha mai rilasciato dichiarazioni private su sua madre, ma da quel che riusciamo a capire, i due sono legatissimi. Per la festa del papà, lei gli scrisse un messaggio importante e dolcissimo: “Non hai avuto modo di scegliere i genitori che ti sei trovato, ma hai modo di poter scegliere il papà che vorrai essere. Auguroni”.