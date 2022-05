Profumi, questi sono terribilmente tossici: marche famosissime | Stanne alla larga

Regalare o regalarsi un profumo è il gesto più naturale del mondo che si tratti di ricorrenze importanti o di feste natalizie. E’ un dono gradito sempre ma bisognerebbe chiedersi quanto sono sicuri i profumi che indossiamo. Potrebbero contenere sostanze pericolose per la salute?

Questa domanda ha spinto il Danish Consumer Council ed altre due organizzazioni di tutela della salute ad effettuare uno studio. Hanno analizzato 20 fragranze diverse per, poi, classificarle in base al numero di sostanze potenzialmente nocive per il sistema endocrino.

Cosa hanno scoperto?

Profumi: sostanze tossiche anche nelle fragranze delle migliori marche

Dai risultati dell’analisi effettuata dal Danish Consumer Council, i profumi esaminati contengono sospetti interferenti endocrini, allergeni, insomma sostanze pericolose per la salute o inquinanti. Si parla di brand famosi, da Lancome a Hermés fino a Giorgio Armani.

Nel rapporto denominato “What’s that smell: problematic chemicals in perfume”, i ricercatori spiegano di aver comparato gli ingredienti di 20 profumi raccolti in Danimarca, Belgio e Paesi Bassi con 26 sostanze ‘problematiche’ classificabili in 4 diversi gruppi:

Sospetti interferenti endocrini;

Allergeni;

Sostanze reprotossiche, ovvero tossiche per la riproduzione;

Sostanze inquinanti, dannose per l’ambiente.

Sospetti agenti chimici che alterano il sistema endocrino

Sono stati trovati sospetti agenti chimici che alterano il sistema endocrino in tutti i profumi analizzati tranne due: My way eau de parfum Giorgio Armani e Pink molécule 090.09 eau de parfum Zarkoperfume.

La sostanza più presente di altre nei profumi è l’ethylhexyl methoxycinnamate: è uno dei filtri Uv più usati generalmente nei cosmetici in quanto prolunga la durata di conservazione dei prodotti. Rappresenta un sospetto interferente endocrino che risulta difficile da scomporre nell’ambiente.

L’ethylhexyl methoxycinnamate è stato trovato nei seguenti eau de parfum:

AlienThierry Mugler

Good girlCarolina Herrera

La vie est belleLancome

ScandalJean Paul Gautier

Twilly d’Hermèseau poivrée Hermès

PerfectMarc Jacob

SignatureChloè

L’InterditGivenchy

The scentHugo Boss

This is her!Zadig & Voltaire.

Le sostanze reprotossiche

I ricercatori hanno trovato nel profumo Twilly d’Hermès eau poivrée anche il butylphenyl methylpropional, una sostanza classificata come reprotossica (tossica per la riproduzione): può avere effetti negativi sulla fertilità e sulla funzione sessuale di uomini e donne.

Ciò che allarma gli studiosi è, oltretutto, l’esposizione a numerose sostanze da parte di categorie vulnerabili come le donne in gravidanza: diversi studi affermano che alcune donne, in un solo giorno, utilizzando da 12 a 16 prodotti per la cura personale.