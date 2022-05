Metti un bicchiere d’acqua sotto il letto mentre dormi: un gesto che ha salvato molti

Stress eccessivo, stile di vita sbagliato, ritmi frenetici, disturbi e patologie, assunzione di farmaci possono mettere a dura prova la nostra salute psicofisica. In questi casi, per eliminare ‘energia negativa’ non servono farmaci ma rimedi naturali particolari.

Qualcuno può chiamarli ‘rituali’, altri possono considerarli rimedi naturali efficaci non ancora chiariti dalla scienza. Vogliamo svelarti in cosa consiste uno di questi eccezionali rimedi che vede come protagonista l’acqua.

Benessere psicofisico: metti un bicchiere d’acqua sotto il letto mentre dormi

Esiste un ‘rituale’ che consiste nel mettere un bicchiere d’acqua sotto il letto mentre dormi. Serve ad allontanare tutte le vibrazioni negative. L’acqua è l’elemento primario ideale per ottenere i risultati desiderati.

Bisogna riempire un bicchiere di acqua del rubinetto e posizionarlo sotto il letto ogni notte.

Il mattino seguente, al risveglio, osserva attentamente il bicchiere. Se noti piccole bolle o l’acqua torbida vuol dire che l’energia non positiva è stata assorbita. Ad ogni modo, anche se l’acqua non presenta bolle ed è trasparente, stai sicuro che le vibrazioni negative sono state assorbite durante la notte.

Per ripetere la procedura, non si deve mai usare l’acqua della notte precedente. Prendi un bicchiere, lo riempi di acqua fresca e lo metti sotto il letto. Se hai necessità di maggior sicurezza, accendi una candela posizionandola in un luogo sicuro. Anche il fuoco è un elemento primario che allontana le energie non positive.

Aggiungi aceto e sale nel bicchiere d’acqua: ecco come procedere

Per allontanare energie negative dalla tua casa, ti servirà:

Un bicchiere di vetro liscio, semplice, senza disegni;

Acqua;

Sale grosso;

Aceto.

Acqua, sale e aceto aggiunti nel bicchiere vanno mescolati. Il bicchiere con il composto deve essere posizionato per 24 ore nella stanza ritenuta più ‘negativa’ della casa.

È importante tenere il bicchiere lontano dalla vista degli altri membri della famiglia.

Nell’arco di 24 ore possono verificarsi due eventi: