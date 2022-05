Caroline e Stéphanie di Monaco hanno sgamato tutto: alla luce il terribile segreto di Charlene

Viene fuori il terribile segreto di Charlene di Monaco. Caroline e Stéphanie hanno sgamato la moglie di Alberto II: lei ha mentito a tutti. Ecco che cosa sta succedendo nel Principato.

Caroline e Stéphanie di Monaco mettono spalle al muro Charlene. Il terribile segreto della principessa viene fuori. Ecco che cosa ha combinato la consorte di Alberto II.

Charlene di Monaco nei guai

La principessa sudafricana nonché moglie del sovrano monegasco Alberto II è di nuovo al centro dell’attenzione. Dal 2021 è regina di gossip e pettegolezzi. Protagonista di riviste nazionali e internazionali, Charlene Wittstock ha tenuto alta l’attenzione dei suoi tantissimi seguitori e dei sudditi di tutto il mondo, per via dei suoi problemi di salute.

Nel 2021 è stata ricoverata in Sudafrica per una infezione che ha messo in serio rischio la sua vita. Poi, a marzo 2022 è stata accolta in una clinica di riabilitazione in Svizzera per riprendersi da una forte depressione e da un esaurimento psicofisico che ha cambiato drasticamente la sua vita.

Da qualche mese è ritornata a Monaco eppure i problemi con la famiglia Grimaldi sono ancora all’ordine del giorno. A lanciare uno scoop clamoroso è un insider che ha rilasciato un’intervista alla rivista Woman raccontando di come le sorelle di Alberto, Caroline e Stéphanie abbiano scoperto il terribile segreto che Charlene ha tenuto nascosto a tutti fino ad ora.

Caroline e Stéphanie mettono spalle al muro la moglie di Alberto II

Charlene Wittstock nasconderebbe un terribile segreto, e, secondo Caroline e Stéphanie di Monaco anche piuttosto grave. Le sorelle di Alberto II, racconta una fonte vicina alla famiglia Grimaldi alla rivista Woman, avrebbero scoperto l’inganno della principessa sudafricana: la Wittstock non sarebbe mai stata malata.

Questo è quanto ritengono le figlie di Grace Kelly e Ranieri III di Monaco. Più precisamente, le due principesse sono convinte che Charlene abbia accentuato la gravità dei suoi problemi di salute manipolando e continuando a manipolare il fratello che invece sembra essere vittima delle grinfia della moglie.

Charlene non è mai andata particolarmente d’accordo con le sue cognate, anche se, prima che scomparisse dai radar, sembrava aver recuperato un rapporto pacifico con Stéphanie.

Con Carolina, invece, gli asti non si sono mai placati, le due non si sono mai sopportate e Charlene sarebbe adirata con la primogenita della famiglia Grimaldi per essersi sostituita a lei anche nel ruolo di mamma con i suoi figli, i gemellini Jacques e Gabriella.

Insomma, la sudafricana secondo Caroline e Stéphanie avrebbe preso in giro tutti e soprattutto il fratello che si è dovuto fare carico di responsabilità troppo pesanti per le sue fragili spalle. Come reagirà a queste accuse infamanti la principessa monegasca? Ormai è guerra aperta nel Principato.