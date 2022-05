Biscotti alle fragole senza lievito e burro, perfino i vicini sentiranno il profumo

By

I biscotti alle fragole sono un’idea semplice e gustosa considerando il clima quasi estivo, e quando si ha voglia di biscotti alla fragola.

Voglia di qualcosa di buono? i biscotti alla fragola sono una vera bontà, una tentazione a cui non si può resistere!

Biscotti alle fragole

Il periodo delle fragole esige che se assuma ora che sono fresche, surgelate non avranno lo stesso sapore, per cui perché dover rinunciare alla tentazione di farne l’elemento principe dei nostri dolci!

Dal tiramisù alle fragole, alla crostata, passando per una dolce cheesecake e per finire ( ma è solo per dirne alcune), ad una soffice mousse alle fragole, sono innumerevoli le ricette che vedono l’impiego delle fragole.

Tra le tante ricette di biscotti alle fragole, quella che segue è una ricetta semplice da fare, e assolutamente fantastica. Spesso nelle ricette dei biscotti con le fragole, il sapore delle fragole si perde.

Non è questo il caso, dove il gusto di questa frutta resta intatto. Perfetti per fare colazione o per la merenda ei bambini accompagnati da un bicchiere di latte, i biscotti alla fragola sono morbidissimi e un perfetto break salutare.

Vediamo cosa occorre per fare questa delizia che profumerà la vostra casa di buono, e come eseguire questa ricetta semplicissima.

Ingredienti per 10 biscotti

1 uovo

100 grammi di zucchero semolato

100 ml di olio di semi a proprio piacere

45 ml di succo di limone

180 grammi di farina 00 per dolci

1 pizzico di bicarbonato

150 grammi di fragole a pezzetti

Preparazione

Iniziamo la preparazione dei biscotti rompendo in una capiente ciotola un uovo e versando lo zucchero semolato, e l’olio di semi che abbiamo scelto.

Quindi con una frusta a amano iniziamo a lavorare gli ingredienti fino ad ottenere una crema fluida ed omogenea. Versiamo ora i 45 ml di succo di limone che abbiamo spremuto e filtrato dai semi e dai piccoli pezzi di polpa dell’agrume.

Riprendiamo ad amalgamare con la frusta, e iniziamo a versare la farina, precedentemente setacciata, un poco per volta, così da non formare grumi.

Sempre facendoci aiutare dalla frusta amalgamiamo il tutto fino a quando non vedremo l’impasto assumere un aspetto morbido e privo di grumi.

Si prosegue la preparazione dei biscotti alle fragole, aggiungendo un pizzico di bicarbonato, e si mescola il tutto con una spatola. Dopo aver lavato e lasciato ad asciugare le fragole le tagliamo a pezzetti e le uniamo alla crema appena ottenuta.

Ricopriamo con della carta da forno una leccarda, e aiutandoci con un cucchiaio e un cucchiaino versiamo una parte della crema fino a che non avremo esaurito tutta la crema. Alla fine mettiamo un po’ di zucchero semolato su ogni biscotto.

Dopo aver preriscaldato il forno mettiamo i biscotti alle fragole a cuocere in forno statico ad una temperatura di 180° gradi per circa 20 minuti.

Al termine della cottura potremo sfornare i nostri biscotti alle fragole e servirli.