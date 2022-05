Violentissima lite in Honduras, scene mai viste prima all’Isola dei Famosi | VIDEO

Isola dei Famosi, scoppia una violentissima lite in Honduras, scene così mai viste prima all’interno di un reality. Ecco chi sono i protagonisti di una baruffa senza precedenti.

Due amatissimi naufraghi dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi sono arrivati allo scontro. Scoppia una lite violentissima sulle spiagge honduregne. Ecco chi ha discusso e per quale ragione. I dettagli.

Isola dei Famosi, scoppia la lite in Honduras

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi sta lasciando i telespettatori, giorno dopo giorno, senza parole. I naufraghi di quest’edizione sono litigiosi e polemici come non mai e ogni occasione, anche banale, diventa il pretesto per dare vita a discussioni e alterchi.

Sono trascorsi quasi due mesi da quando i concorrenti sono sbarcati in Honduras. Le restrizioni familiari e alimentari cominciano a pesare e spesso i naufraghi si ritrovano gli uni contro gli altri, lasciandosi dominare da ira e collera.

A proposito di concorrenti, avete visto che cosa è successo nelle scorse ore? Proprio sull’isola due amatissimi protagonisti di questa edizione sono arrivati ad uno scontro violento: scoppia la lite sull’isola honduregna. Scene così non si erano mai viste prima all’interno di un reality. Vediamo chi ha litigato con chi e soprattutto per quale ragione.

Chi sono i naufraghi protagonisti di un’accesa lite

Scoppia una violentissima lite in Honduras. Ad essere protagonisti di un diverbio senza precedenti sono due amatissimi naufraghi: Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger. I due che non vanno molto d’accordo, nelle scorse ore sono arrivati a discutere tra di loro animatamente.

Ma quali sono le ragioni? La figlia di Eva Henger che è sbarcata solo da poche settimane in Honduras, ha nominato Nicolas Vaporidis, uno dei migliori amici di Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina è colui che fin dall’inizio ha mostrato un certo interesse nei confronti della bella Mercedesz.

Tuttavia, Edoardo non riesce a tollerare l’astio che la bionda ha nei confronti del suo migliore amico. Nicolas, da persona molto matura, ha cercato dopo la nomination, di avere con Mercedesz un confronto pacifico ma ha trovato solo una persona litigiosa.

Mercedesz ha spiegato a Nicolas che lo ha nominato perché non lo sopporta e non approva il suo comportamento e i suoi modi di fare. Vaporidis si è dimostrato risentito per questa nomination e in un confessionale ha dichiarato che a suo parere Mercedesz è un personaggio costruito che si nasconde dietro le parole per paura di dire la verità.

Su questa questione è intervenuto anche il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, che ha chiesto a Mercedesz di non intromettersi nei suoi rapporti con Nicolas e soprattutto di evitare di discutere con lui.

Da qualche giorno, a seguito di questa nomination da parte di Mercedesz a Vaporidis, Edoardo si è allontanato dalla giovane Henger e ha preso le distanze da lei. Nelle scorse ore, nella nuova diretta dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è stato chiamato a fare una scelta: schierarsi dalla parte di Mercedesz o da quella di Nicolas. Il naufrago non ha avuto dubbi ed ha raggiunto il suo più caro compagno di avventure.