UeD, inaspettato ritorno al trono over : torna proprio lei | Perfino Maria non ci crede

UeD, proprio lei torna di nuovo al trono over di Maria De Filippi. Persino la padrona di casa è rimasta a bocca aperta e anche Tina Cipollari ha detto la sua. Ecco che cosa è successo nel salotto dei sentimenti di Canale 5. Il pubblico è esterrefatto.

Uomini e Donne continua a riservare colpi di scena: una amatissima dama ritorna al trono over. Maria De Filippi è senza parole, nemmeno lei può credere ai suoi occhi. Ecco chi è ritornata in trasmissione.

UeD, ritorno inaspettato nel salotto dei sentimenti

Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi riserva ancora sorprese e colpi di scena senza precedenti. Ogni giorno i telespettatori sanno che la padrona di casa, grazie ai protagonisti più amati del trono over, riuscirà a strappare sorrisi e risate al pubblico da casa che con gioia segue da ormai oltre 25 anni il consueto appuntamento quotidiano con il salotto dell’amore.

In tanti anni di messa in onda sono nate tantissime coppie al cospetto di Maria Di Filippi e ancora oggi la moglie di Maurizio Costanzo continua a scoccare la freccia dell’amore e a far trionfare questo meraviglioso sentimento.

Tra chi esce e chi entra, i telespettatori nel corso dell’ultima puntata, hanno potuto assistere ad un ritorno davvero inaspettato: proprio lei è di nuovo in trasmissione. Persino Maria De Filippi è rimasta a bocca aperta e Tina Cipollari ha avuto qualcosa da dire alla dama in questione.

Chi è la dama che ritorna a Uomini e Donne

Nelle scorse ore, i telespettatori hanno assistito ad una nuova puntata di Uomini e Donne e qualcosa di inatteso è accaduto: proprio lei, una amatissima dama, è ritornata al trono over: stiamo parlando di Isabella Ricci.

La signora dalla chioma argentea, si è fatta conoscere per il suo carattere algido ma anche per la sua educazione e la sua cultura. Un po’ di tempo fa ha lasciato il salotto dei sentimenti di Canale 5 con Fabio Mantovani.

Ebbene, anche lui è stato invitato in trasmissione. Le cose tra di loro vanno a gonfie vele e i due ex protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi sono stati invitati in trasmissione perché volevano comunicare ai telespettatori e alla padrona di casa una lieta notizia: finalmente convoleranno a nozze.

Fabio ha raccontato di averle fatto la proposta a novembre e di aver ricevuto un meraviglioso Sì, il giorno di capodanno. Isabella, con la voce commossa, parla invece del suo compagno affermando di aver trovato non soltanto l’amore ma anche una famiglia amorevole: i figli di Fabio l’hanno accolta infatti a braccia aperte.

I due sono dunque pronti ad andare all’altare e non vedono l’ora di iniziare insieme questa nuova avventura. Fabio ha dichiarato che tra i loro progetti futuri oltre al matrimonio c’è anche l’intenzione di comprare una casa all’estero: per sei mesi l’anno, hanno infatti deciso di vivere a Dubai.

Maria De Filippi definisce il grande passo di Fabio e Isabella come un “atto di coraggio” e si congratula con loro. La stessa cosa fa anche Tina Cipollari che ha sempre sostenuto Isabella, più volte attaccata durante la sua permanenza a Uomini e Donne da altri partecipanti, affermando che finalmente ha avuto la sua rivincita.