UeD, dal parterre di Maria all’Isola dei famosi: Ilary fa sbarcare proprio lui

Ecco chi sarebbe il nuovo concorrente de L’Isola dei famosi arrivato direttamente dal parterre del trono classico di UeD.

Nessuno se lo aspettava, ma, a quanto pare, un ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne sbarcherà a L’Isola dei famosi.

A rivelarlo una celebre fonte che spesso svela news rivelatesi vere sui personaggi dello spettacolo.

Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta.

Un ex protagonista di UeD a L’Isola dei famosi

A quanto pare, la nuova edizione de L’Isola dei famosi si arricchirà presto di un nuovo concorrente.

Stiamo parlando di un uomo, ex protagonista di un’altra trasmissione di successo, che va tutt’ora in onda sempre sulla rete di Mediaset, in particolare a Canale 5.

Il programma in questione è Uomini e Donne, il dating show di successo condotto dall’amatissima Maria De Filippi.

La soffiata è stata fatta da una nota fonte dei personaggi dello spettacolo: si tratta di Deianira Marzano, che ha riportato una conversazione choc tra le storie di Instagram.

Eccola di seguito:

Come potete vedere dall’immagine, nella conversazione, Deianira ha ricevuto un messaggio da parte di un fan, che le ha rivelato di sapere con certezza che potrebbe trattarsi di Luca Daffrè.

Vi ricordate di questo ex protagonista di UeD? Scopriamo tutto su di lui!

Chi è Luca Daffrè

Luca Daffrè è nato a Trento nel 1995. Si tratta di un ex nuotatore, diventato noto al grande pubblico di Mediaset in occasione di Temptation Island, a cui ha partecipato come tentatore.

Successivamente, il giovane ha preso parte anche alla trasmissione di UeD nelle vesti di corteggiatore: la prima volta per la tronista Teresa Langella e la seconda per Angela Nasti.

In base agli ultimi aggiornamenti, non solo sarebbe certa la partecipazione di Luca Daffrè a L’Isola dei Famosi, ma la sua comparsa starebbe scatenando alcune polemiche.

In particolare, ad attaccare su Instagram l’ex corteggiatore di UeD ci avrebbe pensato il manager Andrea di Carlo.

L’uomo ha raccontato che Luca gli avrebbe fatto un volta faccia assurdo dopo aver conseguito la possibilità di prendere parte alla nuova edizione del reality show di Canale 5.

Il manager avrebbe addirittura pubblicato una lunga mail scritta dallo stesso Luca Daffrè che dimostrerebbe come l’uomo lo abbia aiutato per anni.

E voi cosa ne pensate? Conoscevate Luca Daffrè e non vedete l’ora come noi di vederlo nei panni di naufrago a L’Isola dei famosi? Fatecelo sapere!