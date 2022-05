“Tradita con la sorella”, scandalo a Windsor: il principe ha perso la testa per la cognata

By

Scandalo a Windsor, il principe perde la testa per la cognata: “tradita” proprio con l’amata sorella. E chi se lo sarebbe mai aspettato dal famoso rampollo inglese? Incredibile.

Dramma senza precedenti dal castello di Windsor: il principe invaghito follemente della sorella di sua moglie. Ecco chi ha perso la testa per la famosa cognata.

Scandalo a Windsor

Il Regno Unito, ma in particolare Windsor e Buckingham Palace, sono da sempre teatro di colpi di scena, gossip e pettegolezzi che riguardano i principali membri della Royal Family inglese.

Da sempre la Regina Elisabetta e il suo entourage sono al centro dell’attenzione per via di vicende familiari che diventano di dominio pubblico e attirano l’attenzione di sudditi non solo della nazione inglese ma di tutto il mondo.

Sapete che cosa è spuntato fuori all’improvviso? Uno scheletro nell’armadio che il famoso principe ha cercato di tenere nascosto per tanti anni. Proprio lui innamorato di sua cognata, scoppia lo scandalo a Windsor Castle.

A fare luce su questa vicenda tanto intricata è il settimanale tedesco Revue Heute che dedica le pagine del suo magazine proprio al reale che ha perso la testa per la sorella di sua moglie.

Chi è il principe che ha perso la testa per la cognata

Scandalo nel Regno Unito che travolge la Royal Family: proprio lui, il famosissimo principe ha perso la testa per la cognata. Protagonista di una curiosa vicenda è il principe Carlo. Ebbene sì, il rampollo di casa Windsor, nonché futuro erede al trono di Inghilterra, è stato innamorato per tanto tempo della sorella di sua moglie.

Non stiamo parlando della attuale duchessa della Cornovaglia Camilla Parker, ma della compianta e iconica Lady Diana. Dovete sapere che il papà di Harry e William, prima di conoscere e convolare a nozze con Diana Spencer, ha avuto una relazione con sua sorella, Lady Sarah.

I due si sono conosciuti nel 1977 e hanno avuto un flirt travolgente. Si sono frequentati per diverso tempo prima di lasciarsi definitivamente. A prendere la decisione di non voler più stare insieme è stata proprio la sorella di Diana, Sarah, che in un’intervista scandalosa nella quale aveva affermato di avere avuto centinaia di fidanzati, aveva creato scalpore nella Royal Family.

La Regina, da quel momento, non ha più visto di buon occhio la dama a corte ma soprattutto accanto al ricco e famoso rampollo inglese. Lady Spencer, nella stessa intervista che ha fatto il giro del mondo, aveva anche affermato che non avrebbe mai sposato Carlo, in nessun caso, “né se fosse stato spazzino né se fosse stato Re d’Inghilterra”.

Insomma, le sue parole hanno sempre fatto intendere che il suo interesse nei confronti del figlio della Regina Elisabetta non si sarebbe mai convertito in un matrimonio. In ogni caso, anche se la loro relazione finì bruscamente, Sarah e Carlo si sono lasciati in ottimi rapporti e fu proprio lei a presentare poi al rampollo inglese sua sorella Diana.

Il resto è storia. Un anno prima del matrimonio di Carlo e Diana, Sarah ha sposato Neil McCorquodale dal quale ha avuto tre figli. I due ancora oggi stanno insieme.