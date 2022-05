Torta di yogurt e nespole, fidati: non troverai neanche un pezzo per te | Eccezionale!

La torta di yogurt e nespole, frutti grandi quasi come un’albicocca, è perfetta per realizzare un dolce ideale per questi giorni di primavera.

Anche se la raccolta delle nespole avviene in autunno, queste vengono poste a maturare in un luogo fresco e asciutto, fino a completa maturazione.

Torta di yogurt e nespole

Le nespole sono un frutto dalla polpa a volte dolce a volte acidula, l’accostamento con lo yogurt bianco ne fa un dolce particolare. La nespola non è un frutto molto diffuso nelle ricette di dolci, ma una volta provato ne sarete conquistati.

Una occasione speciale è la festa della mamma in arrivo a breve, quindi perché non stupirla con dolce fatto da voi?

Se si vuole preparare la torta yogurt e nespole di seguito gli ingredienti necessari e come prepararla.

Ingredienti

125 ml di yogurt dolce bianco dolce

600 grammi di nespole

250 grammi di farina

125 ml di olio di semi

3 uova

250 grammi di zucchero

15 grammi di lievito per dolci

zucchero a velo

Preparazione torta di yogurt e nespole

Partiamo con la preparazione della torta lavando accuratamente le nespole che andranno sbucciate e poi tagliati a dadini.

Versiamo in una capiente ciotola un vasetto di yogurt intero da 125 ml e aggiungiamo lo zucchero e quindi con uno sbattitore lavoriamo gli ingredienti per farne alla fine una crema omogenea.

In due ciotole distinte rompiamo le uova separando i tuorli dagli albumi, e aiutandoci con lo sbattitore uniamo i tuorli nella ciotola che contiene lo yogurt e zucchero, e rendiamo tutto fluido ed omogeneo.

A questo punto uniamo l’olio di semi, questo renderà la Torta di yogurt e nespole più soffice!

Una volta amalgamato il composto grazie ad uno sbattitore, versiamo la farina setacciata e sempre senza fermare sbattitore elettrico uniamo il lievito.