Sonia Bruganelli, la mamma sembra sua sorella: ammazza che suocera Bonolis!

Avete mai avuto l’onore di conoscere la mamma della famosissima opinionista Sonia Bruganelli? Lei è davvero bellissima ed entrambe sembrano semplicemente due gocce d’acqua. Ecco alcuni scatti che le ritraggono insieme.

Come ben saprete negli ultimi tempi l’agenda della donna è stata colma di impegni. L’abbiamo infatti vista sedere all’interno di svariati studi televisivi rinomati, come ad esempio lo studio televisivo del Grande Fratello Vip. Nell’ultima edizione mandata in onda di quest’ultimo appunto lei ha ricoperto il ruolo da opinionista. Inizialmente gli animi non erano dei migliori, il pubblico infatti non dimenticherà mai la sfuriata fatta contro lo stesso conduttore Alfonso Signorini.

Insomma, inaspettatamente la donna non si è di certo risparmiata ed ha attirato ancor di più i riflettori verso di sé. Al che in molti hanno iniziato ad interessarsi della sua vita privata, sentimentale e professionale. È ormai risaputo che la donna condivide la sua quotidianità con il famoso conduttore Paolo Bonolis, da innumerevoli anni. I due sono apparsi insieme perfino in numerose interviste e si sono raccontati come persona e come coppia molto unita.

Nonostante la sincerità della donna e la limpidezza con cui affronta ogni difficoltà in pochi conoscono realmente le sue origini, o meglio, in pochi hanno visto ad esempio la madre. Vediamo quindi nel dettaglio alcuni scatti che le ritraggono insieme, così da poter capire inoltre quanto effettivamente si somigliano l’un l’altra.

Avete mai visto la mamma di Sonia Bruganelli? Lei è davvero bellissima: gli scatti

Come vi abbiamo già anticipato, nonostante la notorietà acquisita dalla figlia in molti ancora non conoscono effettivamente l’aspetto estetico della madre. In diverse occasioni l’opinionista ha accennato alcuni piccoli dettagli riguardo il loro rapporto e questo non ha fatto altro che incrementare la curiosità dei suoi fan. I quali non aspettano altro che venire a conoscenza di ogni dettaglio che riguarda la sua vita privata ed ovviamente sentimentale.

Per chi non lo sapesse, solo qualche mese fa la donna ha raggiunto un altro traguardo nella sua vita, ovvero compiere ben 48 anni. In molti hanno deciso di condividere alcuni scatti della serata o anche solo un ricordo insieme all’opinionista per augurarle un felice compleanno.

Tra questi scatti vi sono proprio delle foto che ritraggono Sonia in compagnia della madre a la somiglianza fra le due è davvero surreale. Non sembrano affatto madre e figlia, appaiono appunto come due semplici sorelle che si godono una splendida serata insieme. Il colore di capelli è uguale per entrambe, il colore degli occhi e perfino i lineamenti, sono praticamente due gocce d’acqua.