Quella tra il Principe Carlo e Diana è stata una delle storie d’amore più chiacchierate e discusse della Royal Family e del mondo. Ma prima di sposarsi con Lady D, l’uomo in passato ha avuto delle relazioni importanti. Conoscete la sua prima fidanzata? Una donna meravigliosa con delle origini molto importanti: scopriamo chi è.

La vita privata del Principe Carlo

Il Principe Carlo e Lady Diana sono stati una delle coppie più discusse del mondo intero. I due convolarono a nozze nel 1981 presso la cattedrale di San Paolo, ma si separarono circa 5 anni dopo a causa delle incompatibilità caratteriali importanti.

Ma non tutti sanno che il figlio della Regina Elisabetta, prima del fidanzamento con Lady D, ha intrapreso varie relazioni con tutte donne diverse. Un vero e proprio latin lover, ve lo aspettavate?

Tra i tanti nomi, c’è quello di Lady Jane Wellesley, figlia del Duca di Wellington, Sabrina Guinness, figlia dei famosi produttori di birra. Con quest’ultima ha avuto una relazione brevissima, perché sua maestà non accettava che la donna avesse frequentato artisti un po’ fuori le righe come Mick Jagger.

Il Principe è stato legato anche a Lady Amanda Ellingworth, le chiede anche di sposarlo, ma lei non accettò perché spaventata dalla famiglia reale. Una delusione d’amore molto forte per lui, ma l’anno dopo conobbe e sposò Diana Spencer. Ma sapete chi è stata la prima fidanzata di Carlo? Lei era di una bellezza straordinaria: conosciamo meglio Davina Sheffield.

Chi è Davina Sheffield, la prima fidanzatina del principe Carlo: tutto su di lei | Foto

Davina Sheffield è stata la prima fidanzata del Principe Carlo. La ragazza proveniva da una famiglia molto importante, infatti, era la nipote del ricco industriale Lord McGowan e cugina di Samantha Cameron, moglie dell’ex primo ministro David Cameron.

Lei rappresentava la donna perfetta per il reale, ma non si rivelò così, perché quando la stampa scoprì che Sheffield non era vergine, ci fu un vero e proprio scandalo. Vi sembrerà strano, ma all’epoca non si poteva fare altrimenti, arrivare vergine prima del matrimonio era molto importante, soprattutto a Buckingham Palace.