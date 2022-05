“Ha trovato l’amore della sua vita”, Carolina di Monaco innamorata pazza di lui

Carolina di Monaco finalmente torna a sorridere. La sorella di Alberto II innamorata pazza di lui. La principessa non nasconde più la sua gioia ed esce allo scoperto, esprimendo tutta la sua felicità.

La principessa Carolina Grimaldi ha finalmente trovato l’amore della sua vita e non si nasconde più. La sorella di Alberto II ha perso la testa per lui. Ecco di chi si tratta.

Carolina di Monaco è di nuovo felice

La primogenita di Grace Kelly e Ranieri III di Monaco, Carolina, si può da sempre considerare come il pilastro principale nonché il collante fondamentale della famiglia Grimaldi.

Il punto di riferimento di Alberto II e della principessa Stéphanie è adorata dai sudditi del Principato che confidano in lei per mantenere incolume il buon nome e l’immagine di una delle dinastie più potenti di Monaco.

La principessa Carolina ha avuto una vita molto travagliata. Sebbene sia cresciuta tra agi e ricchezze, rispetto ai suoi fratelli ha sempre condotto la sua esistenza come si addice ad una perfetta reale: nessun colpo di testa, mai uno sgarbo alla corona, Carolina di Monaco è una nobildonna impeccabile.

Eppure, la sua vita non è stata tutta rosa e fiori, soprattutto quella sentimentale. Il più grande amore della sua vita si può considerare senza ombra di dubbio Stefano Casiraghi che l’ha resa madre di due figli, Charlotte e Pierre.

Purtroppo il decesso dell’italiano l’ha segnata per sempre. Dal 1999 è sposata con Ernesto Augusto di Hannover i due però vivrebbero da separati in casa da ormai tanti anni e seppure il divorzio non è arrivato ancora e probabilmente non arriverà mai, i due raramente si mostrano in giro insieme.

Però, giunge finalmente una buona notizia per la principessa Carolina. La Grimaldi finalmente ritrova il sorriso grazie a lui e non, non è Ernesto di Hannover.

La sorella di Alberto di Monaco ritrova il sorriso con lui

Finalmente Carolina di Monaco può ritornare a sorridere. La sorella di Alberto II ritrova la felicità grazie a lui. A lanciare l’indiscrezione è la rivista France Dimanche. Attenzione, però! A riempire di gioia Carolina non è un uomo ma il suo adorato cagnolino, un picardy spaniel che purtroppo la principessa lo scorso 27 Aprile aveva perso nei dintorni della sua abitazione.

Fortunatamente, la Spa di Salon-de-provence è riuscita a trovare il cagnolino e l’ha restituito alla proprietaria. La principessa ha avuto modo, dunque, di entrare a contatto con una associazione animalista che si occupa di proteggere i randagi del Principato e che purtroppo si ritrova in gravi difficoltà economiche perché privata dei fondi statali per portare avanti questo progetto.

La principessa si è impegnata dunque in prima persona per aiutare gli animalisti ad avere più fondi. Tra l’altro, proprio lo scorso fine settimana, Carolina insieme ad Alberto ha preso parte alla famosa Esposizione nazionale canina in occasione della quale ha sfoggiato il suo sorriso migliore accanto al suo unico vero amore che mai la tradirà, il suo cagnolino.