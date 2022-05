Carmen Di Pietro, la vediamo oggi a L’Isola dei Famosi 2022 con suo figlio Alessandro Iannoni. Famosissima per essere spesso al centro dell’attenzione dei gossip. Ma sapete che è stata legata ad un 80enne molto ricco? Ecco chi è.

Carmen Di Pietro ha sempre preferito gli uomini più grandi di lei, ma sapete che è stata legata per diverso tempo ad un uomo che conosciamo benissimo? Lui è uno dei personaggi più noti del piccolo schermo: ecco chi è.

La vita privata di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro nel corso della sua carriera è stata spesso al centro dell’attenzione per la sua chiacchieratissima vita privata. La sua relazione con il noto giornalista e inviato Rai da Londra, Sandro Paternostro, ha fatto molto discutere proprio a causa della clamorosa differenza d’età.

Lui aveva 76 anni e lei 33, il loro matrimonio fece molto scalpore all’epoca. Purtroppo, il 23 luglio 2000, Sandro ci ha lasciato per una grave malattia. La vedova ha deciso di non voler mai più convolare a nozze per non rinunciare alla pensione di reversibilità del defunto marito.

Successivamente ha avuto una relazione molto importante con Giusepe Iannoni, dal quale sono nati due figli: Alessandro (2001) e Carmelina (2008). La loro storia è giunta al capolinea nel 2016 e attualmente Carmen Di Pietro è single. Ma sapete con chi altro è stata legata? Lo conoscete molto bene, non ci crederete mai: ecco chi è.

Carmen Di Pietro, chi è il suo ex ricchissimo? Impossibile non conoscerlo

Dopo la rottura con Giuseppe Iannoni, padre dei suoi due figli, Carmen Di Pietro ha riaperto il suo cuore ad un altro uomo che conosciamo molto bene. Stiamo parlando di Nino Marazzita, il noto giudice di Forum. L’avvocato oggi ha 84 anni, ma quando conobbe la showgirl aveva 75 anni.

I due furono paparazzati dalla nota rivista, Novella 2000 e le immagini della coppia fecero veramente molto scalpore. Prima li vediamo molto vicini durante una passeggiata, lui le tiene addirittura la mano sul lato B e poi si fermano in un bar a sorseggiare un caffè mentre si scambiano dei baci.

La passione era sicuramente alle stelle, anche se il loro primo incontro è avvenuto diversi anni prima. Il flirt con il noto giudice di Forum è stato super discusso, ma alla fine non hanno mai continuato la frequentazione. Purtroppo i motivi non sono noti, ma dalle foto scattate dai paparazzi possiamo dire che c’era una grande intesa tra i due.