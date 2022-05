“Abbandona per sempre”, la barca del GF Vip affonda: era la chiave del programma

News succulente riguardo la prossima edizione del GF Vip. Amatissimo volto noto del reality di Canale 5 abbandona per sempre il programma. Ecco chi è il protagonista di questo scoop e che cosa sta succedendo.

Non arrivano buone notizie per l’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip: un personaggio chiave del game show di Canale 5 ha deciso di abbandonare per sempre la barca. Ecco chi ha preso questa drastica decisione e per quale ragione.

Scoop clamoroso sul GF Vip 7

Alfonso Signorini si prepara ad una nuova edizione del Grande Fratello Vip, la numero 7, che partirà con molta probabilità da metà settembre 2022. Il famoso conduttore, nonché direttore di Chi, è già all’opera per confezionare un cast d’eccezione che sorprenderà ancora di più di quello che ha tenuto compagnia ai telespettatori italiani nel 2021 con un’edizione lunghissima, tra le più durature della storia dei reality.

Non arrivano però buone notizie per i fan affezionatissimi della trasmissione Mediaset. Un volto noto del programma ha deciso di abbandonare la barca. Ecco di chi si tratta e perché ha preso questa decisione così drastica. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Chi è il volto noto del Grande Fratello pronto ad abbandonare la barca

Non arrivano buone notizie per i telespettatori affezionatissimi della trasmissione di Canale 5, il Grande Fratello Vip. Un volto noto del programma Mediaset ha deciso di abbandonare la barca: stiamo parlando di Adriana Volpe. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei.

Proprio come Sonia Bruganelli, anche la Volpe è pronta a dire addio al reality che le ha conferito ancora più fama e notorietà. La moglie di Paolo Bonolis ha sempre dichiarato, anche nelle numerose interviste rilasciate prima, dopo e durante la messa in onda del Grande Fratello Vip 6, che la sua esperienza si sarebbe conclusa con l’ultima puntata della sesta edizione del reality più spiato d’Italia.

Davanti alle telecamere non si sente a suo agio e preferisce continuare il suo lavoro da produttrice e scrittrice. Invece, Adriana Volpe ha sorpreso tutti. Il popolo del web si aspettava che lei continuasse ad essere presente nella nota la trasmissione di Canale 5 ma a quanto pare non sarà così.

A sganciare la bomba è Dagospia che a questo proposito scrive:

“A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”.

Dagospia fa uno smacco alle due opinioniste che secondo molti non sarebbero state all’altezza del loro ruolo. Che prenderà dunque il posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe? Per il momento non è dato ancora saperlo.

Tra l’altro, la ex gieffina Volpe non ha ancora confermato questa notizia, per ora tutto tace ma a breve sicuramente arriveranno delle news succulente a riguardo. Come mai la Volpe ha deciso di abbandonare la barca del GF? Nuovi progetti lavorativi per lei o è stata ‘sabotata’? Staremo a vedere.