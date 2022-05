Dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri al trono over di Uomini e Donne, potremo rivedere un altro ex di Ida Platano. La notizia, saltata fuori qualche ora fa, ha fatto impazzire gli appassionati del dating show di Canale 5: scopriamo di più.

Se il ritorno di Riccardo Guarnieri ha scatenato un certo scalpore, rivedere un altro ex cavaliere all’interno dello studio di Uomini e Donne potrebbe far impazzire il pubblico del dating show di Canale 5. Sicuramente con lui i colpi di scena non mancheranno: scopriamo di più.

Uomini e Donne, il ritorno di un altro ex di Ida Platano | Incredibile

Ida Platano da quando è entrata a far parte del parterre femminile di Uomini e Donne, ha avuto diverse frequentazioni. La più importante è stata senza dubbio quella con Riccardo Guarnieri. Ma vi ricordate di Marcello Messina? L’uomo è uscito per diverso tempo con la dama bresciana e ora potrebbe tornare nel dating show di Canale 5.

Il motivo? E’ di nuovo single, quindi, è ancora alla ricerca del vero amore. Lui è uno dei cavalieri di Uomini e Donne più amati dal pubblico. La sua genuinità e sensibilità hanno conquistato incredibilmente i telespettatori.

Marcello, era legato a Viviana, la donna che conobbe proprio all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, ma la loro storia non è andata come speravano. Recentemente, Messina ha rilasciato un’intervista a Piùdonna, dove ha spiegato la rottura con la dama:

“Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto”.

L’ex cavaliere ha fatto capire che i loro caratteri erano molto diversi e il loro rapporto è inevitabilmente naufragato. Marcello non sta affrontando un bel periodo a causa della rottura con Viviana, proprio per questo, potremo rivederlo a breve nello studio di Uomini e Donne per mettersi in gioco e cercare il vero amore.

Amici, il ritorno di Marcello Messina: tutta la verità

Sempre nell’intervista rilasciata a Piùdonna, Marcello Messina ha rivelato di essere rimasto scottato dalla storia con Viviana. Ma c’è la possibilità che torni a Uomini e Donne? Lo ha spiegato proprio lui, rivelando:

“Per tornare nel programma dovrei avere la mente sgombra, non tornerei altrimenti.”

Una dichiarazione che ha lasciato uno spiraglio di speranza ai telespettatori di Canale 5. Il ritorno di Riccardo Guarnieri ha generato diverse polemiche e sicuramente anche quello Marcello non farà rimanere indifferente i telespettatori, specialmente la dama bresciana.