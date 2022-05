Soleil Sorge, dopo il GF Vip ci ripensa: fuga ‘romantica’ proprio con lui

Soleil Sorge dopo la fine della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip ci ripensa e prende la sua decisione: fuga ‘romantica’ proprio con lui, un giovane davvero famosissimo.

Soleil Sorge, altro che Alex Belli! La ex gieffina prepara le valigie e parte all’estero proprio con lui. Ecco Chi è il fortunato con cui sta condividendo una ‘romantica’ fuga.

Soleil Sorge lascia l’Italia e vola all’estero

Soleil Sorge oggi si può considerare sicuramente un personaggio molto in vista del piccolo schermo. A conferirle la notorietà è stata la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nota per il suo ruolo da ex corteggiatrice nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, l’influencer italo-americana si è fatta conoscere dal pubblico per il suo carattere irriverente e peperino.

Nel bunker di Cinecittà ha cacciato fuori, invece, tutta la sua dolcezza e le sue fragilità. Proprio lei è stata la protagonista indiscussa del reality show insieme ad Alex Belli e alla di lui compagna, la modella venezuelana Delia Duran.

Una volta spentisi i riflettori della casa più spiata d’Italia, la Sorge è stata chiamata da Barbara D’Urso come opinionista de La pupa e il secchione show, una programma che l’ha resa una vera e propria celebrità.

A proposito di famosissimi, sapete che cosa ha combinato la ex gieffina? Un ‘colpo di testa’ che nessuno si aspettava. Proprio lei ha deciso di fare le valigie e di volare all’estero con lui. Ecco con chi è stata beccata in Spagna.

L’ex gieffina beccata in Spagna proprio con lui

E chi la ferma più Soleil Sorge? L’ex gieffina ha da poco terminato la sua esperienza come giudice nella trasmissione Mediaset La pupa e il secchione show. Soleil che su Instagram conta un seguito di fan davvero cospicuo, si può considerare una vera e propria star dei social.

Proprio lei, nelle scorse ore, ha pubblicato alcune Instagram stories che la vedono a bordo di un aereo per una destinazione bellissima, Ibiza. In Spagna non è però da sola. Sapete in compagnia di chi è stata beccata la ex gieffina? Proprio di lui, un suo famosissimo ex coinquilino, Gianluca Costantino.

Gianluca Costantino ha preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip insieme a Soleil. Nella casa più spiata d’Italia è durato pochissimo. Amico stretto di Alessandro Basciano, nella vita, prima di fare l’influencer, era un consulente finanziario.

Che cosa ci fanno insieme, in Spagna, Soleil e Gianluca? C’è forse un flirt in corso tra i due ex gieffini? Per il momento possiamo soltanto affermare che la Sorge e Costantino, insieme anche a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, hanno deciso di raggiungere Ibiza per prendere parte ad un progetto solidale “Amici dei bambini”, fortemente voluto da una fondazione che si occupa di combattere contro il terribile ma diffusissimo fenomeno dell’abbandono di bambini.

Per 4 giorni, dal 15 al 18 maggio, i due ex gieffini condivideranno dunque insieme questa esperienza in Spagna e chissà, può essere proprio che tra i due nasca anche un sentimento.

Loro, nella casa del Grande Fratello, si erano avvicinati ma nulla da fare al tempo: Soleil era presa da Alex ma ora che Belli è fuori dai giochi, magari Costantino avrà una chance con lei.