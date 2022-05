Riccardo di UeD senza freni, ha scelto una famosa 20enne: poverina Ida | FOTO

Riccardo di Uomini e Donne senza controllo. Il cavaliere pugliese ha conquistato una famosa ventenne: lei è bellissima, uno spettacolo. Povera Ida, che batosta per la dama bresciana!

Nuovo colpo di scena nel salotto dei sentimenti di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri fa capitolare una bellissima ventenne, altro che Ida! La donna in questione è desiderata da tutti.

Riccardo Guarnieri senza freni

Riccardo Guarnieri si può considerare sicuramente un protagonista indiscusso del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese ha fatto tanto parlare di sé per i suoi continui tira e molla con Ida Platano, la dama bresciana che è stata la sua ex fidanzata nonché, come lui stesso ha affermato più volte anche in trasmissione, l’amore più grande della sua vita.

Da quando è rientrato nello studio di Uomini e Donne, dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo, Ida è tornata a sorridere. Da mesi non si vedeva un sorriso sul volto della parrucchiera che è ancora speranzosa di poter riaccendere la passione e la fiamma dell’amore in Riccardo.

Mentre lui sembra sempre più convinto di voler solo mantenere un rapporto di amicizia con la sua ex, lei continua a credere che tra di loro il sentimento possa rinascere ma Riccardo sembra interessato a tutt’altro. Sapete che ha fatto capitolare ai suoi piedi una bellissima ventenne? Lei è famosissima, la conosciamo tutti.

Il cavaliere di UeD conquista una famosa ventenne

Riccardo Guarnieri ha un fascino indiscusso tanto da aver fatto capitolare ai suoi piedi non soltanto Ida Platano ma anche una famosissima ventenne. Il suo nome è Federica Aversano.

La bella napoletana l’abbiamo conosciuta sempre a Uomini e Donne, è stata la corteggiatrice e non scelta dell’ormai ex tronista Matteo Ranieri. Alta, mora, fisico slanciato e sorriso meraviglioso, la campana ha conquistato le attenzioni di due cavalieri del trono over: non soltanto Riccardo ma anche il salernitano Alessandro Vicinanza.

Proprio recentemente, Federica ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne parlando di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Riccardo aveva qualche settimana fa mostrato il suo interesse per la bella napoletana affermando di essere attratto dalla sua bellezza e dal suo neo caratteristico.

Ora a replicare è proprio Federica che fa una confessione che lascia tutti senza parole. La bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a proposito del cavaliere tarantino ha dichiarato:

“Riccardo Guarnieri? Niente male. Lui è un bell’uomo, l’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”.

Insomma, le parole che ha espresso nei confronti del pugliese fanno intendere una simpatia reciproca. In molti sui social si chiedono se Federica, per fare anche uno smacco a Ida, possa magari scendere nuovamente alla corte di Maria De Filippi per corteggiare il cavaliere del trono over.

A proposito di Ida, anche per lei la bella napoletana ha riservato delle parole non proprio dolcissime. Federica ha dichiarato che, a suo parere, la dama Bresciana non la sopporta e che lei scenderebbe in trasmissione solo per farle un dispetto dato che l’antipatia tra le due è reciproca. Chissà, magari tra qualche settimana vedremo la bella napoletana pronta a corteggiare Riccardo.