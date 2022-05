Miriana Trevisan, alla faccia di una pietra sopra! È ‘tornata’ di nuovo da lui

Miriana Trevisan sorprende tutti e ‘ritorna’ proprio tra le sue braccia: ci è ricascata di nuovo. Alla faccia di una pietra sopra! Ecco con chi è stata beccata la ex valletta di Mike Bongiorno. Da non crederci.

L’ex gieffina di nuovo con lui. Avete visto con chi è stata beccata la ex valletta di Mike Bongiorno? Sorpresa in albergo con un uomo famosissimo. Chi se lo aspettava?

Miriana Trevisan sorprende tutti

La ex valletta di Mike Bongiorno, Miriana Trevisan, è di nuovo sulla bocca di tutti. Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini che le ha restituito la notorietà di un tempo, di lei non si è più smesso di parlare.

Finalmente la ex gieffina sta riacquistando, a poco a poco, lo spazio televisivo che per tanto tempo le è stato sottratto. Per diversi anni la Trevisan è rimasta infatti fuori dal piccolo schermo per prendersi cura della sua famiglia e dedicarsi a tempo pieno al suo adorato figlio Nicola ma ora è pronta a rientrare a gamba tesa nel mondo dello spettacolo.

Miriana è sempre stata una donna molto riservata e lontano dalle telecamere, ancora tutt’oggi, cerca di mantenere la sua vita privata solo e soltanto per sé, ma questa volta, qualcosa le è sfuggito di mano. Sapete con chi è stata beccata l’ex gieffina? Proprio in compagnia di lui: Miriana ci ripensa e ritorna tra le sue braccia.

L’ex gieffina beccata proprio lui

I fan sono al settimo cielo: Miriana Trevisan beccata in dolce compagnia proprio di lui, del suo ex marito Pago. Ebbene sì, la ex gieffina e il cantante pizzicati insieme nello stesso albergo. Che cosa sta succedendo tra di loro? C’è forse un ritorno di fiamma in corso?

In un video pubblicato proprio dallo stesso cantante sul suo profilo Instagram, si vede nuovamente la famigliola felice: Miriana, Pago e il piccolo Nicola sono ospiti dell’Hotel Olimpia nel quale stanno trascorrendo il fine settimana.

Complici, sorridenti e felici, sembra che tra di loro la crisi non sia mai avvenuta. Nel filmato in questione, Miriana riprende l’ex marito e il figlio mentre, allegri, parlano di musica. La showgirl ha condiviso con i suoi seguitori alcuni momenti di questi giorni di relax con l’ex marito e il figlio.

Sebbene non siano più una coppia da ormai diversi anni, a seguito del loro fallimento matrimoniale, la Trevisan e Pago sono sempre rimasti in ottimi rapporti. Entrambi hanno sostenuto, in varie interviste, che il bene tra di loro è rimasto e che continueranno sempre a vedersi per assicurare tranquillità al figlio Nicola.

Ma il popolo del web è convinto che in realtà tra di loro ci sia molto di più del semplice bene, si parla infatti di un amore rinato, di un ritorno di fiamma che potrebbe presto portare i due a dare un lieto annuncio.

I fan non aspettano altro, la ex coppia composta da Miriana Trevisan e Pago è sempre piaciuta e tutti si augurano che, prima o poi, l’amore possa (ri)sbocciare. Intanto, i loro occhi esprimono tanta dolcezza e amore. Che effettivamente questi giorni insieme abbiano riacceso la passione?