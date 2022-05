By

A L’Isola dei Famosi, tutto può accadere. Emozioni e colpi di scena non mancano proprio mai, ma possono capitare anche gli incidenti. Nelle scorse ore, una naufraga ha mostrato i segni della terribile ustione: vediamo l’immagine.

Ilary Blasi, una delle conduttrice più amate e note della televisione italiana, sono già diverse settimane che ci tiene compagnia con il suo programma, L’Isola dei Famosi. La trasmissione sta ottenendo un grande successo, ma per i concorrenti non è affatto facile vivere sull’isola, perché oltre a soffrire la fame e la stanchezza, devono affrontare delle sfide molto difficili e anche pericolose. Nelle scorse ore, una naufraga ha lasciato tutti a bocca aperta a causa dei segni del suo corpo dopo la sua esperienza nel reality di Canale 5: scopriamo cosa è accaduto.

L’Isola dei Famosi 2022, il terribile incidente

Essere un concorrente de L’Isola dei Famosi non è affatto una passeggiata. I naufraghi, nel corso della loro avventura devono affrontare diverse sfide, una delle più toste è proprio quella del fuoco. Lo scopo della prova è quello di resistere il più tempo possibile al calore sulla pelle.

Un gioco che però si è rivelato molto pericoloso per l’ex naufraga, Patrizia Bonetti che ha dovuto terminare la sua esperienza nel reality prima del dovuto, a causa delle gravi ustioni che ha riportato, dopo la dura sfida.

Anche Roberta Morise, durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha dichiarato che è stata malissimo per le ustioni che ha avuto dopo la prova, ma ha stretto i denti per non essere eliminata da L’Isola dei Famosi.

Nelle scorse ore la Bonetti, ha pubblicato una storia Instagram dove ha mostrato i segni dell’ustione che ha avuto dopo la prova del fuoco: vediamola.

Patrizia Bonetti, la terribile cicatrice | FOTO

Dopo il suo abbandono per via dell’incidente della pericolosissima sfida de L’Isola dei Famosi, si vociferava che Patrizia aveva chiesto a Mediaset un caro risarcimento, una notizia che poi la diretta interessata ha smentito.

Nelle scorse ore, la Bonetti sul suo profilo Instagram, ha pubblicato degli scatti in cui ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli, fatto dal parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style. Ma i fan non hanno potuto non notare le cicatrici sotto il suo top.

Patrizia Bonetti dopo l’ustione a L’isola deo famosi. Si vedono i segni…😨 pic.twitter.com/hFWqtal6or — Ginevra (@Ginevracasalin) May 15, 2022

Dei segni davvero preoccupanti che hanno lasciato tutti a bocca aperta e che hanno scatenato la reazione del web in pochissimo tempo.