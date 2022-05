Isola dei Famosi, lui 55 lei 26 anni: incredibile colpo di scena | È nato l’amore

Isola dei Famosi, scoppia l’amore. Incredibile colpo di scena: lui ha 55 anni e lei ne ha 26. Ecco chi sono i protagonisti di questo colpo di fulmine che ha sorpreso tutti.

Isola dei Famosi, loro due non si nascondono più e mostrano al mondo il loro amore, sebbene la differenza di età sia davvero sorprendente: lui è più grande di lei di quasi 30 anni! I fan sono senza parole.

Isola dei Famosi, i fan a bocca aperta: colpo di scena senza precedenti

L’Isola dei Famosi continua a rimanere il reality di punta della rete del Biscione. Ogni settimana il survival game condotto da Ilary Blasi con la presenza degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino riscuote ottimi consensi popolari.

I due appuntamenti settimanali si concludono sempre con dati di ascolto più che positivi che condurranno sicuramente, si mormora sul web, i piani alti di Mediaset a prolungare più del previsto la durata del reality e di conseguenza la permanenza dei naufraghi.

I concorrenti di questa edizione hanno colpito i telespettatori con le loro storie personali e con le dinamiche che sono in grado di creare giorno dopo giorno in Honduras. Ormai sono sbarcati sull’Isola da più di un mese e gli stenti e la mancanza degli affetti cari iniziano a pesare terribilmente come un macigno sulle loro spalle ma tutti hanno un unico obiettivo: cercare di arrivare in finale.

A proposito di naufraghi, avete visto tra chi è sbocciato l’amore? Proprio tra di loro! E chi lo avrebbe mai detto?

Cupido scocca la sua freccia, è nato l’amore: tra di loro 30 anni di differenza

Il paladino dell’amore ha scoccato la sua freccia e ha colpito una naufraga chiacchieratissima dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Patrizia Bonetti.

La influencer e modella italo-cubana si è mostrata sui social felice mentre bacia il suo amore che ha 30 anni più di lei. La Bonetti ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima sfilando come modella su alcune delle passerelle più importanti della moda parigina.

Arrivata poi in Italia, si fa conoscere dai telespettatori per la sua partecipazione al Grande Fratello. Correva l’anno 2018 e la Bonetti inizia ad essere sulla bocca di tutti, il suo nome però non era sconosciuto ai più già allora.

La giovane modella si era fatta notare per alcuni suoi flirt con uomini famosissimi come Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci, l’ex marito di Anna Falchi. Oggi Patrizia è pronta a ricominciare a sorridere e il merito è di un uomo molto più grande di lei, il suo nome è Fabio Talin.

Cinquantacinque anni, è un manager e imprenditore, socio principale di un’impresa che si occupa di imballaggi. In passato è stato un pilota. Patrizia e Fabio stanno insieme da ben 3 anni ma hanno voluto tenere nascosta questa relazione fino ad ora.

Ad uscire allo scoperto è lei che rispondendo a una domanda di un follower, parla per la prima volta del suo uomo definendolo il suo ‘punto d’arrivo in amore’.

La Bonetti ha partecipato all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi ma non è riuscita a fare nemmeno un giorno da naufraga dato che è stata costretta ad abbandonare il reality dopo aver riportato delle ustioni a seguito della famosa prova del fuoco.

Tra Patrizia e Fabio ci sono ben 30 anni di differenza: la modella e influencer italo-cubana ha da poco compiuto 26 anni mentre il suo amore ha 55 anni. Nonostante la differenza di età sia notevole, i due sembrano davvero innamoratissimi.