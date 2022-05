Antonino Spinalbese volta pagina, scappa dall’Italia in dolce compagnia | FOTO

Il famoso Antonino Spinalbese volta finalmente pagina e decide di lasciare l’Italia inseguendo un sogno in dolce compagnia. Ecco di chi si tratta e cosa è realmente accaduto.

Come ben saprete questi ultimi mesi sono stati particolarmente decisivi per il giovane parrucchiere diventato famoso grazie alla sua relazione con la show girl Belen Rodriguez. I due però, inaspettatamente, dopo la nascita della piccola Luna Marì, si sono definitivamente allontanati prendendo strade completamente separate. Il dolore provato è stato molto forte ma, per quanto il brutto periodo abbia trascinato quel semplice parrucchiere in un abisso senza luce, necessario per consentirgli di realizzare il suo sogno.

Come ben sapete subito dopo la loro rottura la show girl si è lasciata consolare fra le braccia del suo ex marito Stefano De Martino, il quale pare che abbia pensato perfino ad secondo matrimonio con lei. Insomma, il periodo da lui vissuto lo ha messo a dura prova davanti a delle situazioni nuove con un nuovo compito da svolgere, ovvero essere un buon padre per la piccola Luna.

Successivamente le sue condizioni di salute hanno risentito dello stress accumulato e, proprio quanto ha toccato il fondo ha capito cosa realmente contava per lui. Per questo motivo infatti ha fatto di tutto per rimettersi in sesto e per realizzare quel piccolo sogno. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accaduto negli ultimi giorni e soprattutto di cosa si tratta realmente.

Antonino Spinalbese lascia l’Italia per andare all’estero: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato negli ultimi mesi l’ormai famoso modello ed influencer ha superato dei momenti del tutto particolari. Solo qualche tempo fa appunto ha confessato pubblicamente di aver letteralmente toccato il fondo e per questo motivo le sue condizioni di salute hanno iniziato a risentirne fortemente. Per lui quindi è giunta l’ora di voltare completamente pagina e di scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Realizzando Quindi uno dei suoi più intimi sogni.

In diverse occasioni ha confessato di volersi rendere utile per tutte quelle persone che per via di innumerevoli motivi si ritrovano a dover combattere con il proprio corpo e con vari disturbi alimentari. Negli ultimi giorni appunto lo abbiamo visto volare fino ad Ibiza. Dove si presuppone abbia portato avanti il suo progetto in dolce compagnia dei suoi amici.

Solo qualche giorno fa appunto ha pubblicato un post apparentemente semplice e privo di significato. Il quale però potrebbe racchiudere molto di più di ciò che si pensa. Come potete ben vedere dalla didascalia inserita, ovvero “El sueño de tres amigos” che tradotto significa letteralmente: “Il sogno di tre amici”. Non ci resta quindi che presupporre che, in compagnia dei suoi più fedeli compagni di avventura lui stia organizzando tutti i dettagli per il nuovo progetto ideato in collaborazione proprio con loro.