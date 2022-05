Nelle scorse ore, è spuntata fuori una notizia davvero drammatica per i fan di Amici di Maria De Filippi. Un noto e amatissimo volto del talent di Canale 5, lascerà il programma. Avete capito di chi si tratta? Scopriamo cosa è accaduto.

E’ appena terminata la ventunesima edizione di Amici e già stanno saltando fuori alcune indiscrezioni sulla prossima stagione del talent. La notizia sul possibile addio di un amatissimo volto della trasmissione si fa sempre più insistente. Inutile dire che milioni di persone hanno dimostrato tutta la loro delusione per ciò che sta accadendo: scopriamo di più.

Amici di Maria De Filippi, l’addio inaspettato sconvolge tutti

La ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con la vittoria di Luigi De Strangis. Ora non ci rimane che aspettare la prossima edizione, ma già da qualche giorno alcune indiscrezioni sui cambiamenti all’interno del talent, stanno circolando sul web riguardo

Secondo quanto riporta Amedeo Venza, influencer ed esperto di gossip, il pubblico dovrà dire per sempre addio ad uno dei volti più amati della trasmissione. Per Maria De Filippi sarà davvero un brutto colpo.

Ma avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta proprio della professoressa di canto, Anna Pettinelli. Sicuramente vi starete chiedendo il perché di questa decisione. A quanto pare, la prof di Amici desidera dedicarsi totalmente alla conduzione della radio, ma è tutto da vedere.

Infatti, precisiamo che la notizia non è stata confermata dalla diretta interessata, ma si vocifera che la conduttrice ha già pensato ad una personaggio che prenderà il suo posto: scopriamo di più.

Amici 22, chi sostituirà Anna Pettinelli? Incredibile

L’addio di Anna Pettinelli potrebbe sconvolgere l’intero pubblico, ma la conduttrice del talent di Canale 5, sta già pensando ad un sostituto. Secondo quando riporta Amedeo Venza si tratterebbe di un ex allievo, ma non conosciamo altri dettagli.

Ma per la ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, i cambiamenti non terminano qui. Addirittura si vocifera che la conduttrice starebbe pensando di prendere spunto da Uomini e Donne, infatti, potrebbe arrivare una nuova versione del talent di Canale 5.

Ovvero, Amici di Maria De Filippi Over, un talent con dei concorrenti con qualche anno in più. Insomma, ci saranno tantissime novità strepitose, non ci resta che aspettare la messa in onda della nuova edizione, le sorprese non mancheranno di certo.