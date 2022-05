“Sangue in studio” attimi di terrore ad Amici, infortunio prima della finale

Uno degli allievi di Amici si sta preparando per la finale studiando anche 12 ore al giorno. Per questo ha avuto un infortunio. Vediamo di chi si tratta.

La finale di Amici ormai si avvicina e le indiscrezioni, insieme alle anticipazioni, iniziano a sprecarsi.

La finale di Amici si avvicina

I sei finalisti del talent show Amici si esibiranno per l’ultima volta, la prossima domenica sera, a partire dalle 21:20. I finalisti si sfideranno a colpi di manche ed esibizioni, per cui si stanno allenando molto duramente nelle ultime giornate in casetta. La scelta di trasmettere di domenica è arrivata a seguito del fatto che domenica ci sarà la finale dell’Eurovision Song Contest.

Gli ultimi due allievi saranno scelti per metà dalle giurie tecniche e per metà dal pubblico da casa. A questo punto, i bookmaker stanno già emettendo i loro pronostici mentre si può fare una scommessa su chi sarà il vincitore. Proprio per i bookmaker l’allievo più quotato è Luigi. Medaglia d’argento per Alex, di bronzo per Sissi. Per quanto riguarda il ballo, invece, la classifica ipotetica stilata sarebbe la seguente: Michele, Albe e Serena, l’unica ballerina femmina.

Chi si è fatto male?

L’infortunio ha coinvolto la ballerina Serena. Quest’ultima ha perso del sangue sul palco. Tanto che i fan dell’allieva di Amici stanno avendo i patemi d’animo in attesa della finalissima che ci sarà la prossima domenica, 15 maggio.

Del resto, Serena Carella è l’unica ballerina di sesso femminile che è riuscita a raggiungere la finale del talent show. Per questo motivo, Serena sta cercando di allenarsi quanto più possibile, anche 12 ore al giorno, per non sfigurare e dare il meglio di se.

Nel corso di uno dei suoi innumerevoli allenamenti, la ballerina è caduta. Nella caduta, che è stata molto rovinosa, si è lacerata il mento riportando un taglio. La per la non sembrava grave. Successivamente, però, la ragazza ha iniziato a perdere sangue. Sangue che è finito sul parquet. Ecco quindi che insegnanti ed allenatori si sono molto preoccupati.

Portata in infermeria, si è compreso si trattasse di un taglio a cui sono stati messi dei punti di sutura. Stando al parere dei medici, la ferita guarirà presto. In sede di finale, Serena verrà truccata ad hoc per mascherarlo. Non ci resta che aspettare la finale per scoprire il vincitore.