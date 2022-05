“Non bevetela”, neanche l’acqua si salva: ritirata dal ministero | Piena di batteri

Il ministero della Salute ha deciso di richiamare dal mercato alcuni lotti di acqua minerale comunemente in commercio.

Come ha specificato ilgiorno.it, si tratta di un sospetto che deve essere accertato e chiarito con analisi accurate. Il ministero della Salute ha deciso di richiamare dal mercato due lotti di acqua minerale effervescente.



Motivo: la possibile presenza dello Staphylococcus aureus, un batterio potenzialmente pericoloso, patogeno, responsabile di effetti e malattie molto gravi.

E’ una questione delicata che ha spinto il ministero della Salute a lanciare l’allarme e ritirare il prodotto dal mercato. Bisogna fare molta attenzione.

Richiamo dal mercato di 2 lotti di acqua Claudia

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale dal mercato di 2 lotti di acqua minerale effervescente naturale prodotta dall’azienda Sorgenti Claudia Srl negli stabilimenti di Anguillara Sabazia (RM) in via della Sorgente Claudia 5.

I lotti di bottiglie d’acqua Claudia richiamati sono L21111 da un litro e mezzo e L21191 da mezzo litro che scadono, rispettivamente, il 21/04/2023 ed il 29/04/2023.

Chi ha in casa bottiglie che appartengono ad uno dei due lotti non deve consumare quest’acqua. Per prudenza, è preferibile non consumarla in attesa di ulteriori analisi: è possibile la presenza del temibile batterio Staphylococcus aureus. Conviene restituirla nel punto vendita dove è stata acquistata per essere rimborsati.

Quali sintomi provoca lo Staphylococcus aureus

Lo Staphylococcus aureus che contamina il cibo può essere responsabile di una grave infezione che si manifesta con i seguenti sintomi:

Nausea e vomito;

Dolori addominali;

Febbre;

Diarrea;

Mal di testa.

In genere, questi sintomi scompaiono nell’arco di 12 ore con guarigione completa. Bisogna fare attenzione, in particolare, ai soggetti con basse difese immunitarie, anziani e bimbi molto piccoli.

Per i soggetti che non corrono rischi particolari, la terapia consiste nel riposo e nel mantenimento dell’idratazione tramite assunzione di liquidi.

Non solo acqua: quali sono i cibi più a rischio contaminazione da stafilococco?

Esistono specifici alimenti più a rischio di altri in termini di contaminazione da stafilococco.

Ecco quali sono:

Crema e pasticcini alla crema

Latte

Pesce

Carni conservate.

Prevenire l’intossicazione alimentare da stafilococco: ecco come

Si può evitare l’intossicazione alimentare da stafilococco con un’accurata preparazione e conservazione dei cibi. E’ importante consumare subito il cibo o conservarlo in frigorifero evitando di tenerlo a temperatura ambiente.

Tra le varie accortezze, ricordiamo che una persona con un’infezione sulla pelle delle mani dovrebbe attendere la completa guarigione dell’infezione prima di preparare cibo per altri.