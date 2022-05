Metti una tazza di riso nell’armadio, non riconoscerai più i tuoi vestiti | Spettacolare

By

Riporre una tazza di riso nell’armadio e non solo disporre il riso nella dispensa, può rivelarsi una buona soluzione ai più vari problemi casalinghi.

Il riso al pari di altri cereali è igroscopico, vuol dire che è in grado di intrappolare l’umidità e delle molecole d’acqua.

Umidità in casa

Non tutte le abitazioni dispongono di una buona esposizione, che ci mette al riparo da eventuali zone umide in casa. L’umidità è sgradevole e da alla casa un cattivo odore, oltre ovviamente ad essere dannosa per la salute.

Prima o poi a tutti può capitare di dover affrontare l’incubo dell’umidità a un certo punto. Purtroppo non è sempre facile combatterlo. Spesso può essere dovuto a difetti strutturali della tua casa, che potrebbero richiedere alcuni investimenti per essere corretti.

A volte è un’eccessiva condensa all’interno delle stanze che crea umidità. Tuttavia, questo può essere facilmente evitato se mantieni la tua casa ben ventilata, prestando particolare attenzione all’apertura delle finestre e all’accensione degli aspiratori dopo aver cucinato o fatto la doccia.

In cucina una buona idea è coprire le pentole quando c’è acqua che bolle e pentole bollenti e dotarsi di un un rigoroso sistema di ventilazione sia in cucina che in bagno. Un deumidificatore può anche fare miracoli in una casa umida, ma assicurati di svuotarlo regolarmente.