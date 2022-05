Jessica Selassié non si nasconde più, trova la felicità con lui: beata lei | FOTO

Jessica Selassié esce allo scoperto. Finalmente la ex gieffina non si nasconde più. La principessa trova la felicità proprio con lui: beata lei! I fan non possono crederci, il loro cuore scoppia di gioia.

La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip è felice più che mai. La Selassié ritrova la felicità con lui. Che uomo affascinante e fortunato!

Jessica Selassié esce allo scoperto

Jessica Selassié si è fatta conoscere dai telespettatori per la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip ma non è però un volto sconosciuto ai più. La giovane, insieme alle sorelle, ha preso parte ad un altro reality, Riccanza, un format che mostra al pubblico la vita agiata di giovani rampolli.

Nella casa più spiata d’Italia la principessa etiope si è mostrata con tutte le sue fragilità e la sua dolcezza tanto che il pubblico fedele del noto reality Mediaset, ha voluto premiare la genuinità di questa giovane donna portandola alla vittoria.

Jessica, lontano dai riflettori, è una ragazza molto semplice e anche piuttosto timida. Regina dei social, si mostra spesso in compagnia delle sue sorelle su Instagram condividendo con i suoi follower news e indiscrezioni della sua vita privata e professionale.

A proposito del suo privato, sapete con chi è stata beccata la bella ex gieffina? Non ci crederete mai. Il lui in questione è davvero affascinante ma soprattutto lo conosciamo tutti.

L’ex gieffina beccata proprio con lui

Jessica Selassié ha fatto sognare per un momento i suoi tantissimi seguitori. Sapete con chi è stata beccata la ex gieffina? Proprio con lui, il mitico Barù! Ebbene sì, la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha preso parte ad un evento organizzato proprio dal nipote di Costantino della Gherardesca e ripreso dal settimanale Chi.

Il foodblogger ha inaugurato a Milano il Braci by Barù, un ristorante temporaneo che rimarrà attivo fino a luglio e nel quale il pubblico potrà assaporare le sue magnifiche grigliate di cui ha tanto parlato anche durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello.

Dunque, proprio in occasione dell’inaugurazione di questo temporary restaurant, Barù e Jessica si sono rivisti per la prima volta dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Selassié è apparsa emozionata ma a tratti anche imbarazzata mentre stringeva in un affettuoso abbraccio il suo compagno di avventure.

Il loro incontro ha fatto sognare davvero tutti ma purtroppo non possiamo parlare di qualcosa di più importante se non di una semplice amicizia. Come il nipote di Costantino della Gherardesca ha affermato in più interviste e soprattutto in una molto recente rilasciata a Silvia Toffanin nella sua trasmissione Verissimo, con Jessica non c’è mai stato un sentimento d’amore e mai potrà esserci.

Queste sue parole avevano ferito tanto la ex gieffina che per un periodo ha deciso anche di unfolloware il suo ex coinquilino. I rapporti però oggi tra di loro sembrano abbastanza sereni.

Jessica si è mostrata all’evento felice e sorridente nonostante all’inaugurazione ci fosse anche l’ex fidanzata di lui, Victoria Cabello con la quale Barù ha avuto una relazione sentimentale lunga e meravigliosa.