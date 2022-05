Charlene di Monaco la conosciamo, ma avete visto il fratello? Impazziscono tutte per lui

By

Ecco chi è il meraviglioso fratello di Charlene di Monaco. Lo conoscono in pochi, ma chi sa chi è impazzisce letteralmente per lui.

Chi è Charlene di Monaco

Tutti sappiamo chi è Charlène Lynette Grimaldi, nata Wittstock. La donna, nota come Charlène di Monaco, è nata a Bulawayo, il 25 gennaio del 1978.

Si tratta della principessa consorte del Principato di Monaco, poiché è moglie del principe Alberto II di Monaco. La donna, inoltre, ha alle spalle una carriera importante come nuotatrice e modella.

La donna, infatti, è stata una grande appassionata di sport sin da piccola. E’ arrivata addirittura a trionfare ai Giochi panafricani del 1999 che si sono svolti a Johannesburg.

In quell’occasione, ha ottenuto due medaglie d’oro e una d’argento nella disciplina del nuoto. Inoltre, si è presentata, per il Sudafrica, ai Giochi del Commonwealth nel 1998 e poi anche nel 2002.

Non tutti lo sanno, ma Charlène ha preso parte anche alle olimpiadi di Sydney 2000 nella staffetta 4×100, arrivando alla quinta posizione. Inoltre, ha vinto vari titoli nazionali.

Sfortunatamente, quella che oggi è la principessa di Monaco, si è ritirata nel 2008 a seguito di un grave infortunio alla spalla. Questo incidente le aveva già impedito di partecipare alle olimpiadi di Pechino 2008.

Ecco che, però, al centro dell’attenzione mediatica è finito il fratello della principessa, per via della sua incredibile bellezza. Sta conquistando letteralmente tutte! Continuate a leggere l’articolo per scoprire davvero tutto su di lui!

Ecco il meraviglioso fratello

il fratello di Charlène è una figura di grande rilievo all’interno del Principato. L’uomo è molto presente e spesso accompagna i suoi suoceri in vari eventi ufficiali. Proprio per questo, è riuscito a ottenere il soprannome de “il Conte di Monaco“.

Si chiama Gareth Wittstock, ha 41 anni, è nato in Zimbabwe ed è cresciuto in Sud Africa. Di formazione è ingegnere informatico, ma sembrerebbe che oggi non pratichi questa professione.

Ecco di seguito una sua foto che mostra tutta la sua bellezza.

L’uomo è impegnato con Roisin Galvin, una bellissima donna di origini irlandesi che gli ha regalato una figlia, Kaia-Rose. La coppia è convolata a nozze nel settembre 2015: alla cerimonia, naturalmente, erano presenti i principi di Monaco.

E voi cosa ne pensate dell’uomo? Conoscevate Gareth Wittstock, il fratello della principessa di Monaco oppure è la prima volta che ne sentite parlare? Non è davvero bellissimo?