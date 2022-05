Ultimamente, Carmen Di Pietro è tornata al centro dell’attenzione per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi come concorrente, insieme a suo figlio Alessandro. A casa ad aspettarli, c’è Carmelina: conosciamola meglio.

Carmen Di Pietro, è uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Attualmente è tornata al centro dell’attenzione per la sua partecipazione alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, con suo figlio Alessandro Iannoni. Quotidianamente, il loro pensiero va a Carmelina che è a casa ad aspettare che sua madre e suo fratello escano dal reality per poterli riabbracciare.

La vita privata di Carmen Di Pietro

Attualmente Carmen Di Pietro si trova a L’Isola dei Famosi insieme a suo figlio Alessandro. I due sono i protagonisti indiscussi della nuova edizione del reality di Ilary Blasi. In queste ultime settimane, li abbiamo visti spesso al centro delle discussioni, perché la showgirl si è rilevata una mamma molto apprensiva.

Della vita privata della showgirl sappiamo che nel 1996 si è fidanzata con Giuseppe Iannoni, dalla loro relazione sono venuti al mondo Alessandro e Carmelina. Carmen è diventata genitore per la prima volta a trentasei anni.

Purtroppo, la storia con il suo ex compagno non è andata come sperava. Ma lei ha sempre dichiarato che l’uomo della sua vita è sempre stato solo uno, ovvero, il suo ex marito, Sandro Paternostro, infatti, ha chiamato suo figlio proprio come lui.

L’uomo è scomparso diversi anni fa e la showgirl non lo ha mai dimenticato. A 43 anni è diventata madre di Carmelina. In passato l’abbiamo vista anche nel piccolo schermo insieme alla showgirl come ospite nei programmi di Barbara D’Urso. Ma avete visto quant’è cresciuta? La somiglianza con Carmen è clamorosa: conosciamola meglio.

Chi è Carmelina Iannoni: tutto sulla figlia di Carmen Di Pietro

Alessandro Iannoni ha vent’anni e quest’anno ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi 2022 con sua madre. All’interno del reality lo stiamo conoscendo, ma di sua sorella Carmelina, ancora minorenne, non sappiamo molto.

La figlia di Carmen Di Pietro è nata nel 2008 e ha 14 anni. Come abbiamo detto, in passato è comparsa nel piccolo schermo insieme a sua mamma nei programmi televisivi di Barbara D’Urso.

Ultimamente, l’abbiamo vista nel corso della diretta a L’Isola dei Famosi, in un videomessaggio per suo fratello Alessandro. Il naufrago, appena ha visto la bellissima sorpresa è scoppiato in lacrime dalla commozione.

I telespettatori non hanno potuto non notare la clamorosa somiglianza tra Carmelina e la Di Pietro. La ragazzina è davvero dolcissima e carinissima proprio come sua mamma.