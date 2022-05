Nelle scorse ore, una Instagram Stories di Belen Rodriguez non è affatto passata inosservata ai suoi fan. Cosa ha combinato la bella showgirl argentina? Il suo gesto ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo cosa è accaduto.

Belen Rodriguez riesce sempre a catturare l’attenzione del pubblico in qualsiasi modo. Nelle scorse ore, numerosi fan super affezionati a lei, non si sono lasciati sfuggire un dettaglio clamoroso in una sua Instagram Stories. In particolare, la showgirl argentina, si è mostrata con un’altra persona a letto. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Vediamola.

Belen Rodriguez, altro che Stefano De Martino: cosa è successo

Ultimamente, Belen Rodriguez è tornata al centro dell’attenzione mediatica per il suo discusso ritorno di fiamma con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino. Dopo la rottura con il padre della sua secondogenita Luna Marì, lo scorso dicembre la showgirl argentina ha ricominciato a frequentarsi proprio con lui.

I due genitori di Santiago hanno deciso di tornare ad essere una coppia. I primi avvistamenti dai paparazzi e poi la conferma ufficiale con un video in cui si è filmata a letto con accanto il conduttore che dormiva.

Delle breve immagini che hanno fatto scalpore. I fan di Belen e Stefano sono tornati a sognare con il loro amore. La presentatrice de Le Iene, è molto seguita sui social e i suoi numerosi fan non si perdono nemmeno un attimo della sua quotidianità che pubblica costantemente sui social.

Anche nelle scorse ore, la Rodriguez ha condiviso un breve video che ha generato una certa curiosità da parte dei suoi fan più attenti. La mamma di Santiago e Luna si è mostrata con un’altra persona a letto: scopriamo di chi si tratta.

Belen Rodriguez a letto con lei | VIDEO

Poco fa, Belen Rodriguez ha pubblicato un breve video che non è affatto passato inosservato al popolo del web. Dietro le quinte di uno shooting fotografico, la showgirl si è mostrata a letto con un’altra persona.

Si tratta della sua fidatissima truccatrice, Cristina Isac. Quest’ultima è comparsa all’improvviso e ha schiaffeggiato il lato b della bella argentina. Un’immagine breve ma apprezzata da alcuni utenti della rete. Con Belen non ci si annoia mai, anche durante una giornata di lavoro, il suo staff si diverte sempre con lei.