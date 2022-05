William ‘fuori di sé’, rompe il protocollo reale: Diana non ha mai fatto nulla di simile

By

William senza controllo. Il duca di Cambridge compie un gesto davvero inaspettato e dinanzi a tutti rompe il protocollo reale. Nemmeno sua mamma, Diana Spencer, aveva mai fatto nulla di simile. La Regina è scioccata.

Il rampollo di casa Windsor, il principe William, compie un gesto che ha lasciato i sudditi senza parole. Proprio lui, il nipote prediletto della Regina Elisabetta, ha violato il protocollo reale. Ecco che cosa ha fatto.

Il principe William scandalizza la corte

Il primogenito di Carlo e Lady Diana si può considerare senza dubbio un principe per antonomasia. Sempre sorridente, affascinante e dagli occhi buoni, ha conquistato il cuore non solo di Kate Middleton ma di tutte le donne del Regno Unito e non solo.

L’attuale duchessa di Cambridge si può considerare davvero una fanciulla fortunata, tutte le donne del mondo vorrebbero essere al suo posto. William dopo Carlo, sarà il futuro re di Inghilterra.

In capo a lui pendono quindi già da ora doveri e compiti istituzionali impegnativi e di tutto rispetto. Sapete però che cosa ha combinato il nipote della Regina Elisabetta? Ha fatto una cosa che mai prima d’ora si era verificata nella storia del Regno Unito.

Proprio lui, il rampollo di casa Windsor, ha rotto il protocollo reale con un gesto che viola ogni regola di corte. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lui.

Il gesto del principe lascia il Regno Unito senza parole

Il principe William rompe il protocollo reale e viola le regole di corte. Sapete che cosa ha combinato? Il duca di Cambridge ha rotto ogni schema reale precostituito e si è lasciato andare ad un abbraccio con un signore anziano.

Il duca e la duchessa di Cambridge hanno preso parte ad un tour ufficiale in Scozia, più precisamente a Glasgow, dove hanno fatto visita a una associazione scozzese che si occupa di aiutare economicamente e moralmente le persone meno fortunate e senzatetto: il nome dell’associazione è Wheatley Group.

Ebbene, proprio in occasione di questo evento pubblico, come testimoniano le immagini pubblicate da Whoopsee, il principe William si è lasciato abbracciare da un anziano signore che al suo cospetto è scoppiato in lacrime.

Quasi a volerlo consolare, il duca di Cambridge lo ha stretto al suo petto. Il gesto ha commosso il mondo, nemmeno Lady Diana ha mai fatto una cosa del genere. Il protocollo reale prevede che i membri della Royal Family non debbano avere contatti diretti con persone al di fuori della cerchia familiare né essere protagonisti di esplicite manifestazioni di affetto in pubblico.

Il marito di Kate ha violato espressamente il protocollo reale, ha messo il cuore davanti alle regole istituzionali della corona britannica. William assomiglia davvero tanto alla sua adorata mamma Lady Diana.

Anche la Spencer si è sempre battuta per abbattere alcune regole e convenzioni di corte che apparivano ai suoi occhi troppo rigide e severe facendo perdere ai membri della Royal Family la loro umanità. William ha seguito le orme della compianta Lady Spencer, il suo buon esempio continua a vivere in lui.