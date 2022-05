Raoul Bova, matrimonio in frantumi: “L’ho tradita” | L’amante è più conosciuta di lui

Mentre le fan attendono con ansia che Raul Bova sia ospite a Verissimo, sabato 14 maggio, vi sveliamo un retroscena del suo matrimonio.

Raul Bova ha svelato il suo tradimento in un intervista con Maurizio Costanzo.

Raul Bova e Giustizia per Tutti

Tra gli attori italiani più amati di sempre c’è lui: Raul Bova. I fan sono in trepidante attesa del suo ritorno sul piccolo schermo. L’attore, infatti, sarà il protagonista di una serie che andrà in onda su Canale 5 dal titolo Giustizia per tutti. La serie prenderà il via a partire dal 18 maggio 2022.

Prima di allora ci potremo accontentare nel vedere Raul Bova ospite di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin ci si aspetta che l’attore faccia un excursus non solo della sua carriera ma anche della nuova serie. Probabilmente, parlerà anche della sua compagna attuale Rocho Morales.

Con la donna non è attualmente sposato poiché ha detto che entrambi sentono di non voler dare un vincolo legale alla loro unione. Per poter girare la serie, Raul con Rocho e due figlie piccole si sono dovuti trasferire a Torino per un periodo. Nella fiction, infatti, c’è anche lei. In questo modo, entrambi potevano tornare a casa la sera dalle piccole.

Non tutti sono a conoscenza, però, di un tradimento di cui lui stesso si è reso protagonista. Il fatto è stato raccontato dallo stesso Raul Bova ai microfoni di Maurizio Costanzo.

Il suo tradimento

Il giornalista è stato molto diretto con l’attore. Senza troppi giri di parole, infatti, gli ha chiesto se avesse mai tradito. Al che Bova ha iniziato a girare la testa e guardare altrove, come se si trovasse in difficoltà nel rispondere alla domanda. Poi, però, ha dato la sua versione.

In primis, ha chiesto a Costanzo cosa intendesse per tradimento. Egli ha risposto che per lui il tradimento è stare con una donna ma interessarsi ad un’altra. Così Bova ha detto di essere sempre stato fedele fino al punto in cui ha sentito che la sua storia stesse finendo.

A un certo punto, la sua storia d’amore ha avuto grossi problemi. Così ha iniziato a guardarsi intorno nel momento in cui sentiva di cercare delle conferme come uomo. Raul Bova, dunque, sembrerebbe aver tradito non appena sentiva di non essere più innamorato e dunque, di non essere quello che era prima.