Parmigiana di zucchine, in 30 minuti hai fatto il pranzo: e che pranzo! | Solo 260 kcal

La parmigiana di zucchine è buonissima e poco calorica, un piatto molto facile da preparare. è un secondo piatto ricco e nutriente, pronto in soli 30 minuti.

Una preparazione light che non prevede la frittura delle zucchine, un piatto pronto in pochissimo tempo con un apporto di appena 260 calorie a porzione!

Parmigiana di zucchine

Un piatto che può ben figurare non solo come secondo, ma anche come piatto unico affiancato con del buon pane integrale. La parmigiana di zucchine è molto versatile, la ricetta che segue prevede la cottura del pomodoro da alternare alle fette di zucchine, tuttavia la versione “bianca” è altrettanto facile e ugualmente buona.

In questo caso per prepararla basta sostituire il pomodoro, alla besciamella, anche questa rigorosamente fatta in casa. Vediamo quali sono gli ingredienti e come procedere per farla in casa in soli 30 minuti.

Ingredienti

2 zucchine grandi

200 grammi di mozzarella light

250 grammi di passata di pomodoro

30 grammi di parmigiano grattugiato

30 grammi di pangrattato integrale

basilico q.b.

sale q.b.

un filo d’olio d’oliva

Preparazione della parmigiana di zucchine