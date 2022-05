Muffin alle ciliegie, moriranno tutti dalla voglia di provarli: pronti in 5 minuti

La preparazione dei muffin alle ciliegie è una ricetta semplice e molto veloce da preparare, una vera lezione di cottura con pochi passaggi chiave.

Non importa se sono dolci o salati: i muffin fatti in casa sono una colazione confortevole e senza tempo. Riempili con frutta o verdura per una scelta più sana, in ogni caso, i muffin appena sfornati sono una vera delizia.

Muffin alle ciliegie

I muffin alle ciliegie devono essere morbidi, leggeri e ariosi. E che ci crediate o no, il modo in cui si mescola l’impasto ha un grande impatto sulla loro consistenza. Quindi nella preparazione occorre fare attenzione alla pastella ed evitare di continuare a mescolare oltre il necessario.

Quando si mescola troppo la pastella, si schiacciano le bolle d’aria e si rovina la consistenza soffice. I muffin alle ciliegie sono perfetti per una gustosa colazione o per una merenda sana e gustosa.

Ecco la ricetta più semplice per i muffin, da eseguire a memoria, vediamo cosa occorre e come procedere.

Ingredienti per 12 Muffin alle ciliegie

2 uova di media grandezza

150 grammi di zucchero semolato

la buccia grattugiata di mezzo limone biologico

70 ml di olio di semi

50 ml di latte

200 grammi di farina 00

2 cucchiaini di lievito per dolci

50 grammi di cioccolato

200 grammi di ciliegie denocciolate

Procedimento

Per iniziare prendiamo una capiente ciotola in cui romperemo le due uova intere, a queste vanno aggiunti i 150 anni di zucchero semolato e il limone grattugiato.

Con una frusta a mano si inizia ad amalgamare gli ingredienti fino a rendere il composto fluido, quindi si prosegue unendo l’olio di semi che abbiamo scelto e i 50 ml di latte, e si continua ad usare la frusta.

Ora inseriamo la farina un po’ per volta, dopo averla setacciata, sempre mescolando con la frusta, quindi uniamo i due cucchiaini di lievito per dolci setacciati.

A questo punto aiutandoci con un cucchiaio di legno, lavoriamo gli ingredienti energicamente fino a farne un composto fluido e privo di grumi.

Uniamo al composto appena preparato le gocce di cioccolato e dopo aver privato le ciliegie del nocciolo, versiamo nella ciotola anche le ciliegie tagliate in pezzetti.

Prendiamo a questo punto lo stampo per i muffin e mettiamo per ognuno il pirottino di carta, quindi per ogni pirottino versiamo un cucchiaio di impasto aiutandoci con un cucchiaino.

Una volta riempiti tutti i pirottini mettiamo a cuocere i muffin alle ciliegie in forno preriscaldato a 180° gradi per circa 25 minuti.

Una volta pronti vanno lasciati a raffreddare prima di estrali dallo stampo. Sfornare i muffin troppo presto li renderà appiccicosi e crudi al centro, al contrario cuocendoli troppo si corre il rischio di seccarsi.