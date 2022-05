By

Nelle scorse settimane, è stata resa nota a tutti la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Proprio poche ore fa, sono spuntati i presunti motivi della fine della storia d’amore dei due ex gieffini: scopriamo cosa è accaduto.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo – Lettoquotidiano.it

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto molto discutere. Ultimamente, tramite una nota dell’Ansa del famoso nuotatore, siamo venuti a conoscenza della rottura tra i due: scopriamo cosa è accaduto.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: la rottura

Ormai non si parla d’altro, la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sta facendo molto discutere. Sono trascorse diverse settimane, ma i due continuano ad essere al centro dell’attenzione.

Pochi giorni fa, l’ex gieffino è stato ospite al Maurizio Costanzo Show, dove ha parlato anche del rapporto con la principessa Selassié. Alle domande del conduttore, lui ha risposto con delle battute molto velenose, come:

“Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella. L’ho lasciata, lei fa la vita sua e io la mia (…) A venti anni gli amori vanno e vengono”

Delle dichiarazioni che a molti telespettatori non sono piaciute, infatti, non sono mancate le critiche nei confronti del famoso nuotatore. Anche Gaia Zorzi, sorella dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip, ha commentato l’intervista di Bortuzzo con delle frecciatine nei suoi confronti: scopriamo di più.

Gaia Zorzi contro Manuel Bortuzzo: la velenosa frecciatina

Come abbiamo detto, l’intervista di Manuel Bortuzzo, rilasciata al Maurizio Costanzo Show, è stata sommersa da migliaia di critiche. A commentare la rottura dei due ex gieffini, ci ha pensato anche Gaia Zorzi, che finora non aveva speso nessuna parola sull’ex coppia.

La sorella di Tommaso Zorzi, ha condiviso su Twitter il suo pensiero e dopo le dichiarazioni del nuotatore ha deciso di schierarsi dalla parte di Lulù Selassié. La Zorzi, ha scritto “Ma Manuel ha tolto tutte le foto con Lulù da Instagram, chissà se ora si toglie pure il tatuaggio“ e poi ancora:

“La verità è che se Lulù avesse vinto il GF Vip sarebbero stati ancora insieme”.

A pensarla come lei ci sono tantissime altre persone. Un utente ha addirittura commentato le parole di Manuel dicendo: “Che vergogna”. Dopo questo gigante polverone, l’ex gieffino si scuserà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.