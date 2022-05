La spesa in questi supermercati ti costa pochissimo: risparmi una valanga di soldi

Quotidianamente nel fare la spesa, dobbiamo orientarci nei supermercati e nei negozi alla ricerca dei prodotti che siano più convenienti per il nostro budget.

In particolare in questo periodo di crisi in cui i prezzi degli articoli si sono moltiplicati.

Alla ricerca degli sconti

In passato è stata stilata una classifica, da parte di una piattaforma di volantinaggio digitale, ecologica e geolocalizzata, la Tiendeo, che mostra quali sono i migliori negozi dove fare la spesa.

Tiendeo è andata ad esaminare una serie di depliant al fine di identificare i supermercati, i discount e i negozi al dettaglio più convenienti dal punto di vista dei prezzi delle merci. In questo caso non si parla dei supermercati nei quali si può risparmiare di più. La classifica riguarda quelli che sono in grado di presentare il maggior numero di offerte.

Sempre per quella particolare occasione del giorno della “sobrietà”, si è segnalato quei negozi su internet, dove si ha accesso a una rateizzazione per l’acquisto di quegli articoli che non ci è concesso acquistare subito.

Per economizzare e potere alla fine far quadrare i conti, senza arrivare in condizioni di criticità economica, è bene approfittare delle giornate di risparmio, in cui ci sono offerte di negozi e supermercati.

Questo e correggere molte cattive abitudini è benefico per il bilancio familiare. Ma in particolare, si possono trovare maggiori e numerose offerte di discount e supermercati.

Acquistando in alcuni supermercati e discount si può vedere ch ei prodotti in offerta sono anche fino all’80 % delle offerte, nell’elenco troviamo l’elettronica, in cui si possono trovare prodotti in offerta fino al 3,4 % dei prodotti. L’abbigliamento ha conquistato il terzo posto con circa il 2.5 %, mentre nell’ultima classifica della piattaforma, le offerte che riguardano complementi di arredo per la casa e gli articoli del bricolage o del giardino, si attestano intorno al rispettivamente 2% delle offerte.

Discount e supermercati dove fare la spesa