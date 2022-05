Delia Duran ‘rimpiazza’ Alex Belli proprio con lui: che batosta! | VIDEO

Delia Duran ‘molla’ Alex Belli e lo rimpiazza proprio con lui, un famosissimo. Che batosta per l’ex gieffino! Non se lo sarebbe mai aspettato. Un video incastra la modella venezuelana.

Delia e Alex al centro dell’attenzione

Da quando hanno lasciato il bunker di Cinecittà dopo aver preso parte alla sesta edizione del reality più spiato d’Italia, il Grande Fratello Vip, di Alex Belli e Delia Duran non si è smesso di parlare un momento.

I due hanno tenuto alta l’attenzione dei telespettatori durante la loro permanenza nel famoso game show di Canale 5, per via della loro relazione sentimentale e del triangolo amoroso che ha coinvolto anche Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, influencer affermata e ormai personaggio noto dello star system italiano.

Sebbene Alex e Delia fuori e dentro al famoso bunker abbiano avuto problemi sentimentali molto seri, una volta spentisi i riflettori della casa spiata d’Italia, le cose tra di loro sembravano essersi finalmente sistemate tanto che i due, solo poco più di un mese fa, hanno annunciato pubblicamente l’intenzione di convolare a nozze legalmente e di mettere al mondo un figlio ricorrendo alla fecondazione assistita.

Spunta però un colpo di scena inatteso: la Duran ‘molla’ Belli e si mostra pubblicamente con lui, un uomo famosissimo ma soprattutto sentimentalmente impegnato. Che batosta per l’ex gieffino.

La modella venezuelana esce allo scoperto con lui

Delia Duran dimentica Alex Belli con un altro uomo? Un video pubblicato qualche ora fa ha lasciato tutti senza parole. La bella modella venezuelana si è mostrata in compagnia di un personaggio molto noto ma soprattutto… sposato! Il suo nome è Mirko Gancitano.

Ebbene sì, l’uomo del mistero è il marito di Guenda Goria, ex gieffina e una delle migliori amiche di Alex Belli. Che cosa ci fanno insieme Delia e Mirko? I fan della coppia Belli-Duran possono stare tranquilli, non c’è nessun flirt in corso tra la modella venezuelana e il video maker, nonché ex protagonista de La Pupa e il secchione show.

I due, con i rispettivi partner, hanno preso parte alla cena dell’Eurovision insieme ad altri vipponi come Matilde Brandi e Milena Miconi. Amici da tanto tempo, hanno condiviso la serata ridendo, scherzando e mostrandosi nelle storie di Instagram felici e sorridenti.

Nel filmato in questione, Mirko e Delia si concedono un ballo ‘romantico’. Nessuna gelosia da parte di Guenda che è proprio colei che ha ripreso il momento. Insomma, le cose tra Alex e Delia continuano, a quanto pare, ad andare a gonfie vele così come quelle tra Mirko e Guenda Goria.

La figlia di Maria Teresa Ruta, solo qualche ora fa sui social, ha annunciato ai suoi follower il matrimonio a sorpresa di Gian Amedeo, il fratello è convolato a nozze con la sua meravigliosa fidanzata.

Anche tra Alex e Delia va tutto bene, i due ex gieffini possono proseguire con i loro progetti d’amore tranquillamente.