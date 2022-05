Anna Tatangelo ritorna da lui, l’indiscrezione: tornano a far sognare milioni di italiani

La cantante napoletana Anna Tatangelo è molto apprezzata dal pubblico per le sue doti canore ma, ultimamente, sta facendo parlare molto di se per via della sua vita privata. Vediamo cosa è successo di recente.

Anna Tatangelo veste i panni della conduttrice per la nuova stagione di Scene da un matrimonio, in onda su Canale 5 la domenica pomeriggio.

Anna Tatangelo e la sua vita privata

Apprezzata cantante napoletana, Anna Tatangelo è famosa anche per essere stata la compagna, per ben 15 anni, di un altro cantante: Gigi D’Alessio. La loro storia d’amore è finita nel 2020. Insieme hanno avuto un figlio Andrea che oggi ha 11 anni. I due, però, non si sono mai sposati. E di questo, Anna Tatangelo si è detta spesso dispiaciuta.

La loro storia d’amore non fu priva di polemiche. Quando si conobbero, lui aveva tre figli dalla ex moglie ma, soprattutto, avevano ben 20 anni di differenza. La Tatangelo aveva soltanto 19 anni. Le polemiche colpirono anche la carriera di lei: molti affermavano che la sua carriera prese il volo soltanto grazie a Gigi.

Oltre ad essere una cantante molto amata, Anna Tatangelo indossa anche le vesti di conduttrice. La domenica pomeriggio, su Canale 5, va in onda infatti, la seconda stagione dello show Scene da un matrimonio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, oggi la cantante è single dopo una relazione con il rapper Livio Cori. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal magazine Diva e Donna, però, i due non si sarebbero lasciati sul serio. Vediamo perché.

Che sia un ritorno di fiamma?

Livio Cori è il rapper 32 enne che ha avuto una storia con Anna Tatangelo. La fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori venne comunicata attraverso una testata giornalistica.

Secondo il giornale, i due avevano deciso di mettere la parola fine perché la loro relazione non andava nella stessa direzione e i loro impegni sembravano essere inconciliabili.

Livio Cori, per contro, aveva detto di non aver rilasciato alcuna dichiarazione. Lo stesso è avvenuto anche per la Tatangelo. Diva e Donna ha notato un atteggiamento non proprio canonico per una coppia che è appena scoppiata.

Infatti, stando alle indiscrezioni, la loro storia d’amore potrebbe non essere finita del tutto. Entrambi, infatti, continuerebbero a seguirsi sui social, dispensandosi cuoricini a vicenda sotto le foto Che la loro sia stata soltanto una crisi passeggera?